Тайвань запретил усыпление животных в приютах

Тайбэй, , 07:33 — REGNUM Правительство Тайваня запретило усыплять животных в приютах, соответствующий закон вступил в действие в субботу, спустя два года, как был одобрен парламентом страны, передает 5 февраля South China Morning Post.

Как сообщает издание, год назад любительница животных Линь Чжицзянь покончила жизнь самоубийством при помощи средств, используемых для усыпления животных, испытывая сожаление от того, что ей приходилось убивать животных в приюте, в котором она работала. Зоозащитники называли ее «мясником». Смерть Линь вызвала в обществе бурную дискуссию по улучшению условий содержания животных и труда персонала в приютах. Все это повлияло на вступление в силу закона.

Однако, тайваньский Совет по сельскому хозяйству высказал опасения, что принятый запрет приведет ухудшению качества питомников и отлова бродящих собак. Однако, представители зоозащитных организаций считают, что «защита животных на Тайване достигла новых рубежей».

Кроме того, по словам заместителя начальника департамента сельского хозяйства Ван Чун-шу, запрет на усыпление животных был «идеализирован». При этом, как сообщает газета, еще до принятия закона число усыпленных животных в приютах стабильно снижалось.

В прошлом году 12,38% процентов из 64 276 животных в общественных приютах были усыплены, согласно официальной статистике. В 2014 году из 94 741 животных в приютах было усыплено 26,45%. Зоозащитники заявляют, что всего с 1999 года более 1,2 млн животных было подверглось усыплению.