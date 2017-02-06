Власти КНР сдержали рост телефонного мошенничества

Китайская полиция успешно перекрыла банковские трансферы на счета 73 000 мошенников на общую сумму 1,13 млрд юаней, начиная с июня 2016 года

Пекин, , 06:26 — REGNUM По информации Министерства общественной безопасности КНР, китайская полиция раскрыла 83 тыс. случаев телефонного и интернет-мошенничества в 2016 году, что почти на 50% больше, чем за предыдущий год, сообщает 5 февраля газета China Daily.

Министерство отмечает, что рост числа случаев телефонного и интернет мошенничества существенно снизилось с сентября прошлого года, а экономический ущерб, наносимый подобного рода незаконной деятельностью, снизился на 10,9% по отношению к предыдущему году.

В прошлом году китайская полиция раскрыла деятельность ряда групп мошенников из разных стран, включая Кению, Лаос, Малайзию, Камбоджу и Испанию.

Согласно данным министерства, сообщает издание, китайская полиция успешно перекрыла банковские трансферы на счета 73 000 мошенников на общую сумму 1,13 млрд юаней, начиная с июня 2016 года, когда банки и полиция начали совместное противодействие телефонному и интернет мошенничеству.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с начала февраля этого года, каждый пользователь сотовой связи в КНР обязан предоставить оператору всю полноту достоверных данных о себе, в противном случае, ему прекратится предоставление доступа к услугам связи. Кроме того, ряд китайских специалистов уверен, что следующим шагом китайских властей станет авторизация пользователей сети интернет.

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