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Спецстрой ответил на критику Трутнева: Камчатка останется без аэропортов?

Общество
Компания сетует на отдаленность населенных пунктов и проблемы с проектом

Петропавловск-Камчатский, 6 февраля 2017, 05:54 — REGNUM  Ошибка в проектной документации стала причиной приостановки работ по реконструкции аэропорта в селе Оссора на севере Камчатки, сообщил корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь ФГУП «Главное управление строительства дорог и аэродромов» при Спецстрое Геннадий Николаев.

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Именно на этот населенный пункт часто указывают власти Камчатки, говоря о том, что Спецстрой не исполняет контракт. Оссора звучала и во время недавнего визита на полуостров вице-премьера Юрия Трутнева, который по итогам совещания заявил, что Росавиация откажется от услуг Спецстроя по исполнению контрактов на реконструкцию аэродромов на Камчатке.

По словам Геннадия Николаева, предприятием в Оссору доставлена техника, там разобрана взлетно-посадочная полоса, завезена часть плит ПАГ-14, металлоконструкции для нового здания аэропорта, обустроен строительный городок.

«Однако работы были остановлены из-за разногласий между заказчиком и подрядчиком. Основная проблема — ошибки в проектной документации, разработанной заказчиком», — считают в ФГУП «Главное управление строительства дорог и аэродромов» при Спецстрое.

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В частности, указывается на то, что в смете строительства отсутствует схема доставки в поселок Оссора материалов и оборудования, а туда необходимо доставить 7 022 плиты.

«К сожалению, заказчик не признает абсурдности ситуации. На все устные и письменные предложения внести изменения в проект и в смету расходов, отвечает молчанием», — говорят в Спецстрое, который через суд намерен требовать изменений технической документации по этому проекту.

«Не появится на Камчатке другой добросовестный и надежный подрядчик, способный выполнить работы в рамках существующего контракта, по имеющейся смете!», — добавляют в компании.

Что касается других объектов на Камчатке — в Палане и Никольском, то и здесь Спецстрой нашел ответ на критику.

В первом поселке компания намерена завершить все работы в текущем году, так как большой объем реконструкции уже выполнен. Никольское находится на острове Беринга. Аванс, как говорят в Спецстрое, составил 10 миллионов рублей, а фрахт судна до населенного пункта стоит 8 миллионов рублей.

«ГУ СДА поддерживает расторжение контракта, предлагает произвести зачет встречных требований по объекту Никольское», — добавил Геннадий Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, Спецстрой более не будет заниматься реконструкцией аэропортов на Камчатке — все заказы Росавиация передаст другим подрядчикам, а прежних строителей проверят на эффективность расходования бюджетных денег. Об этом после совещания на Камчатке заявил вице-премьер Юрий Трутнев. Аэропорт в Оссоре для Камчатки стратегический. Ежегодно он обслуживает более 8 тысяч пассажиров. Сейчас полоса разобрана, и прямое авиасообщение с посёлком фактически прекращено. Люди вынуждены летать стыковочными маршрутами, пересаживаясь на вертолёты. Время в пути значительно возросло.

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Строительство и состояние аэропортов
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