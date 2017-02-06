Россия доставила в Сирию более 12 тонн гуманитарной помощи

Гуманитарные акции Оргинизации объединенных наций и других иностранных государств в САР в течение суток не проводились

Дамаск, , 05:42 — REGNUM В результате гуманитарной помощи, организованной Российским Центом по примирению, 7361 житель Алеппо и Шиншаре получил еду, продуктовые наборы и другие необходимые для жизни продукты. Об этом сообщает Russia Today со ссылкой на бюллетень центра, поступивший в издание.

Отмечается, что за сутки Российский Центр по примирению провел семь гуманитарных акций в Алеппо и Шиншаре. В общей сложности в города было доставлено 12,3 тонны грузов.

Помимо прочего, жители получили 3,2 тонны хлеба, 3 тыс. порций горячей еды и 1850 продуктовых наборов. Также один из сирийских военнослужащих в населённом пункте Рами провинции Латакия получил инвалидное кресло-каталку.

В то же время ООН и другие страны гуманитарные акции в Сирии в течение суток не проводили.

Как ранее писало ИА REGNUM, 2 февраля центр по примирению враждующих сторон провёл семь гуманитарных акций в сирийских провинциях Алеппо, Латакия и Хама. Мирным жителям было передано 3 тонны хлеба, 2,5 тысячи порций горячей еды и 250 продуктовых наборов.

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