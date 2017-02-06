Китай начинает масштабную кампанию против ВИЧ и СПИД

До 2020 года планируется снижение заболеваемости среди гомосексуалистов минимум на 10%, а также зафиксировать случаи передачи вируса от беременной женщины к плоду на уровне менее 4%

Пекин, , 05:22 — REGNUM Китайское правительство выпустило пятилетний план действий по борьбе, профилактике, а также лечению ВИЧ и СПИД, сообщает 6 февраля со ссылкой на информацию Госсовета КНР газета China Daily.

Правительство страны, как сообщает издание, предпримет все возможные усилия по выявлению носителей ВИЧ и СПИД, а также по снижению случаев заболеваемости среди наркоманов, во время клинического переливания крови, а также при передаче вируса от беременной матери к плоду. Кроме того, планируется улучшить качество жизни больных и снизить их смертность.

План будет претворяться в жизнь до 2020 года и ставит целью снижение заболеваемости среди гомосексуалистов минимум на 10%, а также зафиксировать случаи передачи вируса от беременной женщины к плоду на уровне менее 4%.

Более 90% ВИЧ-инфицированных граждан КНР должны будут получить противовирусное лечение, при этом более 90% случаев такого лечения должны принести положительные результаты.

План также предполагает вовлечение средств традиционный китайской медицины в целях борьбы с болезнью. Также будет усилено международное сотрудничество в исследовательской деятельности для достижения лучших результатов в профилактике и лечении ВИЧ и СПИД.

Стоит отметить, что количество зарегистрированных случаев ВИЧ и СПИД в Китае на 2013 год достигло 780 тыс. человек. Однако, ряд экспертов считает, что в действительности число больных может быть несколько больше, в связи с проблемами выявления случаев заболеваемости. В частности, всю донорскую кровь в Китае начали проверять на ВИЧ лишь только в 2010 году.