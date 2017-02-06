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«Это рекорд» — в Австралии перехвачена яхта с 1400 кг кокаина

Общество
Контрабандистам грозит пожизненное заключение

Канберра, 6 февраля 2017, 04:33 — REGNUM  Федеральной полиция Австралии, австралийской пограничной службы и таможенная служба Новой Зеландии перехватили в территориальных водах Австралии яхту с рекордным количеством кокаина на борту, передает Reuters 6 февраля.

Размер обнаруженной партии составил почти 1400 килограмм, рыночная стоимость изъятого наркотика составляет 312 млн австралийских долларов ($238,7 млн). Изъятого кокаина могло хватить на 1,4 млн. коммерческих доз. Данная партия является «историческим рекордом» — до сих пор самым крупным считалось изъятие 938 кг кокаина на западе Австралии в 2001 году.

Шестеро контрабандистов, перевозивших наркотик, задержаны, им грозит пожизненное заключение.

Как передавало ИА REGNUM, в декабре 2016 года полиция Австралии отчиталась о спецоперации, в результате которой было изъято сопоставимое количество кокаина, 1100 килограмм, но в двух партиях: 600 кг кокаина были изъяты на Таити, 500 килограмм из той же партии — в городе Бруклин, к северу от Сиднея.

Читайте ранее в этом сюжете: Полиция Австралии изъяла крупнейшую партию кокаина в истории страны

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