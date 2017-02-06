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Власти Приморья обещают отправить в прошлое очереди в регистратуры

Общество
На фоне тотальной информатизации чиновники надеются внедрить клиентоориентированный подход

Владивосток, 6 февраля 2017, 04:53 — REGNUM  Медицинские учреждения Приморья к концу 2017 года подключат к единому порталу электронной записи на приём к врачу. По словам директора краевого департамента здравоохранения Андрея Кузьмина, в скором времени очереди в регистратуры медицинских учреждений, расположенных на территории дальневосточного субъекта, уйдут в прошлое, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Предполагается, что будет создана единая региональная система электронной записи на приём к врачу в медучреждения амбулаторно-поликлинического звена. На первом этапе подключат поликлиники и женские консультации — в общей сложности 220 площадок.

«В этих учреждениях установят инфоматы, через которые пациенты смогут получить талон, минуя регистратуру, — прокомментировал директор профильного департамента. — Также мы разрабатываем мобильное приложение, которое будет интегрировано с региональным порталом».

Реализовать указанный проект власти Приморья обещают в 2017—2018 годах. В частности, подключение 100% медучреждений края к единому порталу электронной записи на приём к врачу должно произойти к концу 2017 года.

«В 2018 году процент электронной записи в общем объёме составит не менее 30%», — добавил Андрей Кузьмин.

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По первоначальной задумке, регистратура в недалёком будущем заработает в формате фронт-офиса, в то время как электронные и дистанционные виды записи не только снимут прежнюю нагрузки, но и сделают процесс значительно комфортней и удобней для населения.

«Сегодня регистратура зачастую является предметом критики людей и чаще всего справедливо. Необходимо внедрять клиентоориентированный подход, общаться с людьми, которые пришли за помощью к врачам, максимально вежливо помогать им», — обозначил губернатор Владимир Миклушевский.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине января 2017 года министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что компьютерным оборудованием по итогам девяти месяцев 2016 года обеспечено 457 тысяч рабочих мест врачей или 65% от необходимого количества. План Минздрава РФ предполагает, что к концу 2018 года покрытие информатизацией всех рабочих мест врачей достигнет планки в 98%.

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Информатизация медицинских учреждений
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