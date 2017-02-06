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Полиция отпустила большинство задержанных в Вене выходцев из Чечни

Общество
Против них возбуждено уголовное дело

Вена, 6 февраля 2017, 03:03 — REGNUM  20 из 22 задержанных выходцев из Чечни в Вене отпущены полицией. Об этом сообщает местное издание Austria Presse Agentur.

Агентство пишет, что все 22 человека в возрасте 25−50 лет подозреваются в причастности к криминальным группировкам. Против них возбуждено уголовное дело. Еще два человека могут быть высланы из страны.

3 февраля в столице Австрии была задержана группа из 22 человек. Все они являются выходцами из Чечни, и при них было оружие. Полиция изъяла у мужчин оружие и боеприпасы.

ИА REGNUM ранее писало, что, по словам глав МВД Австрии Вольфганга Соботка, все задержанные могли принимать участие в разборках между двух криминальных группировок. Ранее 16 из 22 человек получили официальное право на убежище в Австрии. Еще четверо ожидали рассмотрения их дел, а двоим и вовсе было отказано в праве находиться на территории страны.

Вольфганг Соботка сказал, что задержанные злоупотребили гостеприимством страны пребывания. Теперь Австрия должна сделать все, чтобы эти люди не могли находиться на территории страны в качестве беженцев.

Читайте ранее в этом сюжете: МВД Австрии назвало причину задержания 22 выходцев из Чечни в Вене

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