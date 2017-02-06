Испанские активисты потребовали разорвать дипотношения с Киевом

Мадрид, , 02:46 — REGNUM В связи с резким обострением ситуации в Донбассе в центре Мадрида перед зданием МИД прошла акция протеста под лозунгом «Киев бомбит гражданское население. Донбасс сопротивляется». Демонстранты потребовали от правительства Испании прекратить поддержку Киева любыми способами и разобрать дипломатические отношения, сообщают РИА Новости.

Митинг прошел вечером в воскресенье, 5 февраля. На мероприятие пришло несколько десятков человек.

Как заявил организатора акции и официальный представитель организации «Форум против империалистической войны и НАТО» Анхелес Маэстро, протестующие потребовали от испанского правительства разорвать дипотношения с правительством Украины.

По словам участников акции протеста, они вышли на митинг из-за эскалации конфликта на востоке Украины. Они возложили ответственность за происходящее на украинские власти. Киев, по мнению протестующих, «развернул карательную операцию против гражданского населения Донбасса». Кроме того, нарушает минские соглашения.

Представитель «Форума против империалистической войны и НАТО» также отметил, что Европейский союз занимается пособничеством правительству Украины, которое пришло к власти в результате государственного переворота, и «которое поддерживают люди нацисткой идеологии».

Напомним, что ранее заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашённой Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщил, что ВСУ возобновили обстрел жилых районов Донецка. Силы Украины применили артиллерию по жилому массиву Донецка, выпустив снаряды из запрещённых «Минском» вооружений.

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