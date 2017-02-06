В Румынии полмиллиона граждан вышли на протесты за отставку правительства

Последний раз такие масштабные протесты проходили 25 лет назад

Бухарест, , 00:55 — REGNUM В Румынии прошла крупнейшая за последние 25 лет акция протеста. На улицы вышло около полумиллиона граждан этой страны с требованием об отставке правительства. Протестные марши продолжаются вот уже шестой день. Об этом сообщают местные СМИ, в частности Digi24.

Самые масштабные акции прошли в Бухаресте. В столицы на улицы вышли около 300 тыс. граждан. Причем митинги проходят, несмотря на то, что 5 февраля кабинет министров на экстренном заседании принял решение отказаться от внесения поправок, которые могли привести к амнистированию осужденных по коррупционным делам сторонников правящей партии.

Вышедшие на улицы жители Румынии исполняют гимн страны и несут плакаты с лозунгами против правительства и правящей Социал-демократической партии во главе с Ливиу Драгня. Однако премьер-министр страны Сорин Гриндяну уже сказал, что не уйдет в отставку.

Как отмечается, примерно такие же по масштабам акции протеста последний раз проходили в декабре 1989 года. Тогда в результате революции был свергнут Николае Чаушеску.

В настоящее время протестующие постепенно расходятся, но обещают продолжить марши за отставку правительства.

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