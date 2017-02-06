Мужчинам в Египте оставят право «устного» развода с женами

Каир, , 00:29 — REGNUM Высший совет Университета Аль-Азхар отверг предложение президента Египта Абдель-Фаттаха Ас-Сиси об отказе от практики «устных разводов», которая является устоявшейся традицией для исламской страны, передает Associated Press 6 февраля.

Совет единогласно постановил, что словесный развод, отвечающий всем требованиям, является «бесспорной практикой со времен пророка Мухаммеда».

Духовные лидеры также выразили обеспокоенность в связи с высоким уровнем разводов в Египте, где 40% браков, согласно данным, приведенным президентом, заканчиваются разводом в течение пяти лет. Однако Совет отмечает, что все разводы отмечаются документально, и отмена практики «устных разводов» не сильно повлияет на ситуацию.

Согласно традиции «устного развода» в Египте, для того, чтобы разойтись с женой, мужчине достаточно трижды произнести ей свое требование о разводе — в здравом уме, осознанно и в соответствующей формулировке. В случае желания женщины развестись с мужем ей необходимо обратиться в суд.