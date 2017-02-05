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Басурин: ВСУ наращивают группировку на линии соприкосновения

Общество
«Военно-политическое командование Украины отказалось выполнять решение Минска по отводу тяжелого вооружения»

Донецк, 5 февраля 2017, 21:39 — REGNUM  Вооруженные силы Украины (ВСУ) стянули дополнительные силы и технику к линии соприкосновения в Донбассе. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», заявил замкомандующего оперативным командованием Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.

«Военно-политическое командование Украины отказалось выполнять решение Минска по отводу тяжелого вооружения от линии соприкосновения, а наоборот занялось проведением наращивания группировки войск, — заявил он. — Мы фиксируем концентрацию сил и средств противника на линии соприкосновения войск для создания ударной группировки».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2014 г. на Украине вспыхнула гражданская война после того, как жители Донбасса не поддержали государственный переворот в Киеве. Новые власти Украины объявили режим «АТО» в Донбассе и направили армию и карательные батальоны против мирных жителей региона.

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