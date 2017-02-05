Басурин: ВСУ применяют тяжелую артиллерию по жилому массиву Донецка

На территории Украины в апреле 2014 г. вспыхнула гражданская война

Донецк, , 21:18 — REGNUM Вооруженные силы Украины выпустили по территории Донецка более 50 снарядов. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил замкомандующего оперативным командованием Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.

«Силы Украины вновь применяют тяжелую артиллерию по жилому массиву Донецка, — заявил Басурин. — Выпустив с 16.10 более 50 снарядов по городу из запрещенных Минском вооружений, несмотря на полное соблюдение режима прекращения огня с нашей стороны».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на территории Украины в апреле 2014 г. вспыхнула гражданская война после того, как жители Донбасса не поддержали госпереворот в Киеве. Новые власти Украины объявили режим «антитеррористической операции» в Донбассе и направили карательные батальоны и армию против мирных жителей региона.