Понедельник, 06 Февраля 2017 года
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В астраханском посёлке теплосети греют улицы, а жильцы новостроек мёрзнут

Общество
Сельчане кутают теплосети в камыш
Теплотрасса
Иллюстрация: Onf.ru
Теплотрасса

Астрахань, 6 февраля 2017, 00:45 — REGNUM  В Астраханской области десятки метров труб отопления, которые должны нести в дома жителей региона тепло, не всегда должным образом изолированы, что приводит к значительным потерям коммунального ресурса. Такие «голые» воздушные теплосети есть на улицах Яблочкова, Валерии Барсовой и Бориса Алексеева в областном центре. Участки с отсутствием утеплителя и существенными повреждениями теплоизоляционного слоя общественники обнаружили в ходе рейда, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения ОНФ 6 февраля.

Проинспектировали активисты на предмет соответствия нормативным требованиям теплоизоляции и тепловые сети вдоль магистралей и вблизи социальных объектов в поселке Володарском. На холод в новых квартирах пожаловались жители домов для переселенцев из аварийного жилья на улице Светлая. Первоначально предусматривалось отопление брикетами. Но мощности установленных котлов не хватило, после чего туда было подведено центральное отопление.

Как выяснилось, температура в жилых помещениях не поднимается выше 16 градусов тепла. В этих условиях в трехэтажных домах теперь предстоит жить 48 семьям. Новые трубы отопления, которые ведут в дома, не изолированы. Тепловые сети в других районах этого населенного пункта в свое время пытались утеплить камышом. Получается, что деньги, которые все потребители оплачивают за самую дорогостоящую услугу ЖКХ — тепловую энергию — уходят на обогрев улицы.

По информации регионального министерства ЖКХ, на территории Астраханской области при наличии 467 котельных протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 792 км. Замены требует почти половина их них — свыше 355 км. А за 40 км теплосетей вообще никто не отвечает — они до сих пор значатся бесхозяйными. Всего в регионе действует 41 организация, осуществляющая деятельность в сфере теплоснабжения. Собственников тепловых сетей активисты намерены обязать привести в нормативное состояние теплотрассы в населенных пунктах Астраханской области.

Добавим, что на начало ноября прошлого года дебиторская задолженность потребителей за горячую воду и отопление перед ООО «Астраханские тепловые сети» превысила 1,2 млрд рублей. За год долги выросли на 19%. Львиная доля пришлась на население — 1,17 млрд рублей, бюджетные организации задолжали 10,1 млн рублей, промпредприятия — 1,1 млн рублей.

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Проблемы ЖКХ
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