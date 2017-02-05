Роль органов самоуправления граждан усилят в Узбекистане

Ташкент, , 17:34 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев распорядился усилить роль махалли (орган самоуправления граждан — прим. ИА REGNUM) и превратить институт махалли «в самую близкую к населению народную структуру».

«Определить приоритетными направлениями дальнейшего совершенствования усиление места и роли органов самоуправления граждан в обществе, превращение их в структуру на местах, оказывающую реальную помощь и содействие народу», — говорится в указе Мирзиёева.

В частности, махалля будет призвана формировать атмосферу взаимного уважения, доброты и милосердия, сплоченности общества, сохранять и развивать национальные и общечеловеческие ценности. Она также будет укреплять взаимодействия органов самоуправления граждан с государственными и негосударственным структурами, обеспечивать занятость молодежи, защищать молодого поколение от идеологических угроз, поддерживать социально уязвимые слои населения, представителей старшего поколения.

Кроме того, глава Узбекистана распорядился расширить непосредственное участие махаллей в обеспечении общественного порядка и безопасности, раннем предупреждении правонарушений, усилении у граждан чувства уважения к закону.

Контроль за исполнением указа возложен на премьер-министра Республики Узбекистан Абдуллу Арипова, Государственного советника президента республики Умара Исмоилова и исполняющего обязанности Государственного советника президента Узбекистана Отабека Муродова.

Махалля — место компактного проживания граждан в городах, также, является традиционным органом самоуправления граждан.