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Узбекистан: Движение через перевал «Камчик» восстановлено

Общество
Температура на высокогорном перевале ночью 3 февраля опускалась до отметки 15 градусов ниже нуля

Ташкент, 5 февраля 2017, 14:26 — REGNUM  Движение через перевал «Камчик», которое было прервано из-за схода лавин, восстановлено, скопившийся по обеим странам перевала автотранспорт начал движение, сообщил ИА REGNUM представитель МЧС республики.

«По заключению «Узгидромета», с 4 февраля движение автомобилей через перевал «Камчик» возобновлено», — отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что передвижение железнодорожного и автомобильного движения через высокогорный перевал «Камчик» остановлено из-за схода снежных лавин.

Так, снежная лавина объемом до тысячи кубометров сошла на 233-м километре автодороги А-373 «Ташкент-Ош» 3 февраля. Сходы снежных масс наблюдались и на других участках магистрали.

Власти Узбекистана предприняли меры по спасению пассажиров и водителей автотранспорта, скопившегося перед перевалом. «Снежных пленников» обеспечили горячим питанием и водой, предоставили места для отдыха.

Вместе с этим, по заявлению МЧС, состояние снежного покрова на снегосборах остается неустойчивым и лавиноопасным.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, дорога, соединяющая Ферганскую долину с центром Узбекистана, проходит в горах на высоте свыше 2 тыс. метров, в том числе в туннелях под перевалами «Камчик» и «Резак». Прежде путь в Ташкент из областей Ферганской долины в зимнее время пролегал через Таджикистан. Дорога через перевал «Камчик» значительно сокращает путь, но зимой перевал часто закрывается из-за опасности схода снежных лавин, оползней и селей.

Читайте ранее в этом сюжете: Ферганская долина из-за лавин отрезана от основной части Узбекистана

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