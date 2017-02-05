Димитрий Кленский, , 12:31 — REGNUM

Нарвский рэпер Stuf (Евгений Ляпин) и обративший на себя внимание в Интернете его русско-эстонский клип «Olenvenelane» («Я — Русский») можно считать провинциальной новостью. Но тут просматривается и нечто существенное — то национальное уродство, к которому больше или меньше привела 300 тысяч русских и русскоязычных Эстонии принудительная интеграция (читай: эстонизация и вестернизация). Ее 25 лет осуществляет страдающая комплексом национальной неполноценности этнократическая власть этой страны Евросоюза.

Вот выдержки из текста песни: «Я — русский, но я люблю Эстонию. Как я к этому пришел, долгая история. Все недовольны этим государством. Мечтают о тридевятом царстве. Обвиняют всех, вплоть до Рийгикогу (эстонский парламент — прим. редакции), низкие зарплаты, высокие налоги. У них повсюду виноватые. Думают, что там, где их нет, там будет лучше. Пускают желчь налево и направо и кричат про международное право».

За что же любит 26-летний нарвитянин, увлекающегося пляжным бодибилдингом, свою страну проживания? Вот ответ: «Я тут живу, тут все мои друзья, кажется, что по-другому нельзя. Отвечаю: мне нравится наша погода. Как и должно быть — четыре времени года: зимой холодно, осенью сыро, летом тепло, а весною красиво. Добрые люди, тихо, спокойно, а что еще нужно, чтобы жить достойно. Я прекрасно осознаю и понимаю, что моей стране далеко до рая. Вместо того, чтобы вечно канючить, я постараюсь сделать мою страну лучше».

Такой букет не то лояльности, не то верности этнократическому государству созревал по его словам в душе автора четыре года. И таких молодых людей, выросших уже после восстановления 25 лет назад независимости Эстонии, уже достаточно много.

Спасает ли поворот на 180 градусов: и нашим, и вашим

Так что государственная инъекция верноподданности иноземцев и иноверцев, худо-бедно все же срабатывает и именно среди подрастающего поколения. И не совсем правы те, кто считает многолетнюю интеграцию русского и русскоязычного населения в ткань эстонского общества с протестантской ментальностью, якобы, пустой тратой выделенных Евросоюзом десятков и десятков миллионов. И, увы, то приятное для слуха корреспондента портала Rus.err.ee общественно-правового радиотелевидения ЭР (по сути, государственного и потому неизбежно русофобского), чем поделился Евгений Ляпин, сегодня могли бы повторить многие русские и русскоязычные юноши и девушки, молодые люди. Вот эти слова рэпера, приведенные порталом: «Может быть самое маленькое, что можно сделать для своей страны, я считаю, это перестать заниматься вот этим критиканством и просто попытаться что-то поменять в своей жизни, чтобы по-другому на нее посмотреть, и может быть, тогда как и у меня, отношение к стране и к жизни в принципе изменится, и от этого и жить станет легче».

За два первых дня клип набрал в youtube несколько десятков тысяч просмотров. Более того слова благодарности «правильному русскому» Евгению выразили звонком даже из Рийгикогу (эстонский парламент). И вот его реакция: «Блин, для меня это было такой неожиданностью, я как бы немножечко даже присел на диван, чтобы не упасть. Действительно очень приятно, что так люди отреагировали».

И все же не все встретили с восторгом идеологически выдержанный клип. Многие выразили недовольство, если не сказать возмущение вибрирующей позицией Евгения Ляпина. И очень скоро он испортил этнократам праздник. Почувствовав фальшь (и нашим, и вашим) своей патриотической песни, он совершил разворот на 180 градусов, заявив, что приветствует флешмоб в Таллине у перенесенного на Военное кладбище «Бронзового солдата"(над которым почти десять лет назад надругались власти) — исполнение песни «Смуглянка"из известного советского фильма «В бой идут одни старики». Разумеется, на этот раз никакого звонка из парламента не последовало. Зато не исключено, что интерес проявила Полиция безопасности. К такой реакции русские общественные деятели и лидеры общественного мнения привычны.

Невидимый эстонцам стеклянный потолок для русских

Насаждением конформизма и политической апатии в русскую и русскоязычную молодежную среду власти и СМИ Эстонии занимаются давно. Работа эта проводилась размеренно, но последовательно. И плоды е пришли не сразу. Сначала было разделение в середине 90-х неэстонцев на четыре сорта (правопреемные и натурализованные граждане ЭР, граждане РФ и жители без гражданства), к 2000 году завершилась зачистка русского политического поля (уничтожены русские партии), в 2005 году русским было окончательно отказано в намерении создать в соответствии с действовавшим законом свою национально-культурную автономию. А после начавшихся после осквернения в 2007 году праха советских воинов и сноса посвященного им памятника («Бронзовый солдат») массовых беспорядков русской молодежи («бронзовые ночи»), русское и русскоязычное население подвергли общественному остракизму. Под сурдинку тогда же власти приступили к завершающему этапу эстонизации русской школы, которая по сути была завершена за пять лет.

После такой манкуртизации в головы неэстонской молодежи вдалбливается покорность и смиренность вкупе с наивными утверждениями о возможном в этом случае преуспевании неэстонской молодежи в Эстонии. Очередной пример такой пропагандистской кампании — интервью русофобского портала Rus.postimees.ee с бригадным генералом Артуром Тигаником, представляющим сегодня Эстонию в Генштабе НАТО. Он вырос в Эстонии, наполовину русский, наполовину эстонец, родной язык русский, окончил во время перестройки Рязанское высшее военное училище ВДВ. И вот что он советует сегодня русской молодежи: «Никакого стеклянного потолка нет, в профессии пробиваются не благодаря национальности, а исключительно собственным трудом и старанием». Поразительно! Все социологические исследования последних двух десятилетий и сама жизнь опровергают это. Или еще: «Не нужно зацикливаться на том, что ты — меньшинство и у тебя есть какие-то потолки. Люби свое дело и занимайся им». Однако какой пафосный совет знать свое место, не высовываться, именно нацменьшинству! Социологи установили, что даже перфектно владеющая эстонским языком русская молодежь в два раза проигрывает эстонским сверстникам в карьерном росте. Жизнь показывает: закроешь глаза на этническую дискриминацию, может, и добьешься какого-нибудь тепленького местечка. Но именно такой дешевой иллюзией и обманом реализуется в русской и русскоговорящей молодежи манкуртизация на эстонский манер.

Ложный оптимизм рэпера: сотни «против» и одно «за»

И потому неудивительно, что страдающего от раздвоения личности Евгения Ляпина не волнуют проблемы местных русских земляков. Не слушает он эстоноязычную радиостанцию Vikerraadio (популярнейшая в системе телерадиовещательной корпорации ЭР), где подполковник в резерве и писатель Лео Куннас на днях, комментируя свою новую книгу «Война 2023», снова призывал власти готовиться к агрессии со стороны России, а население — отразить агрессию. Мол, можно отстоять страну, но за счет тысяч жизней эстонцев. А как быть с русскими Эстонии?

Не видит рэпер проблемы и в недавней стрельбе в рамках антироссийской по духу военно-спортивной игры «Десант Утриа» в его родном городе, кстати, приграничном с российским Ивангородом. Это когда в середине января, средь бела дня члены массовой добровольческой военизированной организации Каitseliit («Союз обороны», входящий в структуры Сил обороны Эстонии) открыли огонь из пулеметов со стены Нарвского бастиона (напротив Ивангородской крепости), причем над головами людей, гулявших у реки всего в нескольких десятках метров от стрелков.

Не касаются этого рэпера и последние новости о том, что его любимая страна возглавляет антирейтинг по количеству смертей от передозировки наркотиками на душу населения в Европе (почти в два раза больше, чем в занимающей вторую строчку этого антирейтинга Норвегии). Равнодушен Ляпин и к тому, что колющихся наркоманов в Эстонии насчитывается девять тысяч, и это при численности населения 1,25 миллиона человек, из которых около 300 тысяч — русские и русскоязычные! Эстония — лидер в Евросоюзе и по распространению ВИЧ среди наркозависимых. Напомнившая об этом инфопрограмма «АК+» русофобского ETV+, отметила, что центров, где оказывают помощь наркозависимым, катастрофически не хватает. Но в отличие от счастливого эстонского патриота, русского рэпера из Нарвы, истый борец со СПИДом в Эстонии доктор Нелли Каликова заявила на днях: «Надо работать, а мы тут полгода, извините, дурака валяем». Почувствуйте разницу с позицией русского рэпера из Нарвы!

Львиная доля этой проблемы приходится на русских и русскоязычных людей, а они составляют лишь треть населения страны. Не минула беда и «русскую» Нарву, где эстонцев проживает всего-то около 4%. И чего тогда стоит на страничке Вконтакте полный оптимизма девиз русского патриота Эстонии Ляпина: «Пока вы ищите сотни «против», я нашел одно «за»? Но что это такое — «одно «за», неведомо и самому рэперу.

Государству нужна законопослушность, Родине — любовь

Ни одно «русскоязычное СМИ для русских» Эстонии (читай: «придворные») не дало критической оценки песне нарвского рэпера. Наоборот — одни восторги! Трезво оценил текст лишь русскоязычный (и не русофобский, а потому маргинальный) портал BaltNews.ee. Международный аудитор деловых переговоров под псевдонимом Кристина (анонимность объясняется страхом перед обвинениями в нелояльности) оценивает «ляпинский» лейтмотив («Я — русский, но я люблю Эстонию») критически, но скорее лингвистически: «Получается, что-либо он не русский, либо он не любит Эстонию. Чтобы понять это, просто замените данную фразу на другую и вы поймете ее искусственность: «Я человек, но я люблю природу!», «Я студент, но я люблю учиться», «Я повар, но я люблю готовить»… Словами «Я русский, НО я люблю Эстонию» певец как будто оппонирует другой идее — «русским, которые не любят Эстонии». Получается, что они его противники в некоем споре. С другой стороны, он и не «русский», потому что по логике его рассуждений русские Эстонию не любят, а он-то любит и заявляет об этом. Знак «НО» разрушает баланс и выдает ложь с головой: либо неверно «я — русский», либо «я люблю Эстонию»… Убеждена, что у этого музыканта есть конфликт и с Эстонией и эстонцами, и с местными русскими. Любящий человек не будет перед словом «люблю» говорить «НО», у влюбленного это даже не получится. «Я — жена, но я люблю своего мужа», так, что ли??? Думаю, смысловой конфликт почувствуют все. Даже эстонцы. Правильнее было бы сказать «Я русский И я люблю Эстонию».

Стоп! Что значит «правильнее»? Это было бы возможным только в том случае, если у русского и русскоязычного населения было бы основание уважать Эстонское государство, что оно, кстати, постоянно и делает. И этого, кстати, вполне достаточно для государства, большего ни одна Конституция не требует. Любить же естественно семью, народ, прародину можно страну, в которой живешь. Но о какой в данном случае любви неэстонцев к государству и даже стране, которая для них — мачеха, можно говорить, если это государство добилось легитимности «бархатного апартеида» и, соответственно, узаконенную и признаваемую Западом дискриминацию русского и русскоязычного населения?

Русский Эстонии! Люби НАТО, для которого Россия — враг

Подрастающему поколению русского и русскоязычного населения навязывают вестернизацию, эстонскую ментальность, протестантское мироощущение, фальсификацию истории, прославление приспешников нацистов, любить НАТО, которое считает их прародину — врагом. Это призвано заразить местных же русских русофобией, презрением или безразличием к России, смириться с эстонской моноэтнической реальностью. И

Не потому ли эстонский русский Евгений Ляпин из Нарвы не разделяет «крика души» россиянина Виталия Кокорина, заявившего в Интернет-проекте «Национальная информационная группа» (newsinfo.ru) следующее:

«Я устал стыдиться, устал чувствовать позор! За что?...За то, что Латвия, Эстония, Литва катались как сыр в масле… За то, что Кипр, Болгарию, Грецию освободили от турок? За то, что не дали уничтожить сербов? … За то, что советская армия освободила Европу от фашизма? Может, мне извиниться за Баязет? Или за Александра Невского, за то, что европейских рыцарей на дно Чудского озера спустил? За то, что Анна Ярославна научила Европу пользоваться вилкой и мыться хотя бы раз в месяц, а не раз в полгода? За что я как русский должен здесь извиниться… Я понял!.. Я должен извиниться за то, что немытая, забитая и необразованная Россия дала миру Толстого, Герцена, Горького, Гоголя, Ломоносова, Чернышевского, Гагарина, Королёва, Циолковского, Крылова и пр… У каждого государства есть страницы истории, которыми можно гордиться, но почему-то только Россия должна стесняться своей истории и посыпать голову пеплом! И перед кем? Перед Европой, которая уничтожила инков, ацтеков, майя, сжигала людей на кострах, вырезала пол-Африки, а остаток продала в рабство… Интересно, что должны мы сделать, чтобы наконец-то все, «униженные» нами, нас простили? Может, хватит нам писать о своей истории в извиняющемся и самоуничижительном тоне… Пора научиться гордиться тем, кто ты есть!»

Таллин, 5 февраля 2017