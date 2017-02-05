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Стали известны обстоятельства гибели 7-летнего мальчика в Подмосковье

Общество
Ребенка пытались «откачать» сорок минут

Москва, 5 февраля 2017, 04:36 — REGNUM  Стали известны обстоятельства гибели семилетнего мальчика в Ногинском районе Подмосковья. Об этом свидетель произошедшего рассказал в интервью телеканала «360».

Очевидец сказал, что ребенок спускался на «ватрушке» с горки вместе с отцом. Однако они ехали не по горке, где катаются все, а с другой стороны, где много деревьев. В результате они сильно раскрутились и врезались в дерево. Мальчик сильно ударился головой.

Тогда на помощь побежала супруга очевидца. Она работает врачом. Вместе с реаниматором, который тоже оказался на горке, они пытались спасти жизнь ребенка в течение сорока минут. Но, к несчастью, их усилия оказались тщетны.

Также телеканал сообщает, что друг родителей, потерявших сына, сказал, что они адекватные и общительные люди.

Ранее ИА REGNUM писало, что инцидент произошел в субботу, 4 февраля, в садоводческом некоммерческом товариществе «Купавна». По факту произошедшего следственным отделом по городу Ногинск ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки.

Читайте ранее в этом сюжете: В Подмосковье погиб катавшийся на тюбинге ребенок

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