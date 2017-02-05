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Минюст начал оспаривать решение о приостановке миграционного указа Трампа

Общество
Ранее федеральный суд Сиэтла приостановил действие указа

Вашингтон, 5 февраля 2017, 04:02 — REGNUM  Министерство юстиции США будет оспаривать решение суда Сиэтла о приостановке указа президента США Дональда Трампа о мигрантах. Юристы Минюста уже подали апелляцию по этому поводу, сообщает BBC News.

27 января Трамп подписал указ, ужесточающий правила въезда в страну. Так, согласно указу, был приостановлен прием беженцев на 120 дней. Также запрещается на неопределенный срок размещение беженцев из Сирии, на 90 дней приостанавливается въезд в США граждан Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.

А 3 февраля федеральный судья в Сиэтле Джеймс Робарт приостановил действие указа. В ответ на что глава США заявил, что решение судьи смехотворным и пообещал, что оно будет оспорено.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что исполняющая обязанности генерального прокурора США Салли Йейтс дала указание юристам Минюста не отстаивать указ Трампа об ужесточении иммиграционной политики. После чего американский лидер уволил Йейтс.

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