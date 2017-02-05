Неизвестные расклеили по Риму баннеры с критикой Папы Римского

Так они выразили неодобрение его политикой в отношении Мальтийского ордена

Рим, , 03:44 — REGNUM Неизвестные активисты выразили неодобрение деятельностью Папы Римского Франциска, развесив по всему Риму баннеры с изображением сурового понтифика и критической надписью. Об этом сообщает The Telegraph.

Постеры сопровождались такими словами: «Где твое милосердие?». Как полагает издание, таким образом неизвестные критикуют политику Папы Римского в отношении Мальтийского ордена.

Баннеры были развешены по Риму в ночь с 3 по 4 февраля. В тексте обвиняется Папа Римский в нескольких мероприятиях, ориентированных против консерваторов, включая «обезглавливание рыцарей Мальты».

Сейчас власти города уже убрали все постеры, поскольку были размещены без уплаты налога и считаются «нелегальной рекламой».

Отмечается, что расклеенные по Риму баннеры были ссылкой на древний католический орден рыцарей, которые сейчас занимаются по всему миру благотворительностью и чей Великий Магистр подал в отставку после двухмесячного публичного скандала.