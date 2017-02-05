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Сампсониевский собор в Петербурге директор Исаакия передаст РПЦ

Общество
Храм построен в честь Полтавской победы русского воинства под командованием Петра I
Сампсониевский собор. Фото сайта «Глобус митрополии» Санкт-Петербургской епархии РПЦ
Иллюстрация: Globus.aquaviva.ru
Сампсониевский собор. Фото сайта «Глобус митрополии» Санкт-Петербургской епархии РПЦ

Санкт-Петербург, 5 февраля 2017, 01:11 — REGNUM  Торжественная церемония передачи Сампсониевского собора в пользование Санкт-Петербургской епархии Русской православной церкви состоится утром 5 февраля. С 1984 года собор находился в составе Государственного музея-памятника (ГМП) «Исаакиевский собор». Сампсониевский собор — памятник архитектуры и искусства первой половины XVIII века.

Как сообщает официальный сайт Московского патриархата, в 10:00 в храме, находящемся в Выборгском районе Петербурга, начнется божественная литургия. По ее завершении директор ГМП «Исаакиевский собор» Николай Буров передаст настоятелю Сампсониевского собора архимандриту Серафиму (Шкредю) ключи от храма. В церемонии передачи собора в руки Церкви примут участие руководители органов власти Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургской епархии и почетные гости.

Церковь в честь святого Сампсона Странноприимца была заложена императором Петром Великим на Выборгской стороне в 1709 году в честь победы над шведами под Полтавой. Дело в том, что Полтавская битва произошла 27 июня (10 июля по новому стилю), когда православная церковь поминает Святого преподобного Сампсония Странноприимца.

К 1725 году был построен деревянный храм, рядом с которым находилось первое городское кладбище. В церкви хранились личные дары Петра I. В 1728 году на этом же месте началось возведение каменного храма. Архитектор достоверно не известен. Освящение каменной церкви, построенной в стиле барокко, состоялось 19 августа 1740 года, при императрице Анне Иоанновне.

Высота здания до карниза — 8,2 м; до креста главного купола — 35,1 м. Длина храма снаружи — 48 м, вместе с притвором — 56 м, главного нефа — 34 м, ширина — 6 м. Интерьер Сампсониевского собора состоит из трапезной, в которой расположены приделы Иоанна Богослова и Михаила Архангела, и основного храма, завершающегося главным алтарем.

К 200-летию Полтавской победы, в 1909 году, Сампсониевской церкви был присвоен статуса собора. Тогда же напротив колокольни Сампсониевского собора был открыт памятник вдохновителю храма, императору Петру I, работы скульптора Марка Антокольского. В 1929 году памятник был демонтирован. К 300-летию Санкт-Петербурга, в 2003 году, памятник восстановили.

После 1917 года здание Сампсониевского собора достаточно долго сохраняло свое религиозное предназначение, но в 1935 году богослужения здесь прекратились. Позже в здании разместили магазин готового платья. Здание получило серьезные повреждения в годы войны и медленно разрушалось в послевоенное время.

В 1984 году Сампсониевский собор был передан Государственному музею-памятнику «Исаакиевский собор». Началась многолетняя научная реставрация. В 2000 году собор открылся для посетителей в качестве музея. В мае 2002 года в храме-памятнике вновь были возобновлены богослужения, с 2010 года они стали ежедневными. Наконец, в 2017 году храм полностью передается в пользование РПЦ.

Храм расположен на Большом Сампсониевском проспекте, названном в его честь, вблизи станции метро «Выборгская».

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