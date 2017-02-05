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МВД Австрии назвало причину задержания 22 выходцев из Чечни в Вене

Общество
«Мы должны сделать все для того, чтобы преступники не получали право на убежище в нашей стране»

Вена, 5 февраля 2017, 00:49 — REGNUM  Задержанные 22 выходцев из Чечни в Вене связано с тем, что эти люди подозреваются в причастности к криминальным разборкам. Об этом заявил глава МВД Австрии Вольфганг Соботка, пишет Austria Presse Agentur.

По словам министра, у полиции есть информация о том, что задержанные участвовали в криминальных разборках между двумя группировками. 16 из 22 задержанных ранее получили в Австрии официальный статус беженцев. Еще четыре человека только ожидали рассмотрения их дел. Двоим и вовсе было отказано в праве находиться в стране.

Соботка отметил, что задержанные проявили злоупотребление гостеприимством Австрии и представляли опасность для мирных граждан. Поэтому власти страны должны сделать все, чтобы эти люди не получили право на убежище.

Напомним, что ранее сообщалось, что в столице Австрии была задержана группа из 22 человек. Отмечалось, что все они якобы являются выходцами из Чечни. Возраст взятых под стражу от 25 до 47 лет. Полиция изъяла у мужчин оружие и боеприпасы.

Как ранее писало ИА REGNUM, по словам пресс-секретаря посольства РФ в Вене Булата Хайдарова, дипмиссия России не получала от властей Австрии сообщений в связи с задержанием выходцев из Чечни.

Читайте ранее в этом сюжете: Посольство РФ прокомментировало задержание уроженцев Чечни в Вене

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