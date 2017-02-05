Хирург назвал позицию Минобороны РФ по парку «Патриот» «ошибочной»

1 февраля 2017 г. врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников, ссылаясь на письмо Минобороны РФ, заявил, что военное ведомство отказалось от претензий на земельный участок у горы Гасфорта

Москва, , 23:47 — REGNUM Позиция Министерства обороны Российской Федерации (РФ) по строительству парка «Патриот» в Севастополе «ошибочна». Об этом, как передает «Говорит Москва», сообщил лидер байк-клуба «Ночные волки» Александр Залдостанов (Хирург), комментируя слова официального представителя военного ведомства Игоря Конашенкова.

«В этом состоит ошибочная позиция, потому что никаких дрязг нет, — сказал Залдостанов. — Есть единая позиция людей, которые поддерживают парк «Патриот».

Лидер байк-клуба «Ночные волки» пообещал доказать, что создание парка «Патриот» возле горы Гасфорта поддерживает немало людей.

«Везде идет сбор подписей, обращения людей в поддержку парка, — говорит он. — Это истерика нескольких политиканов, у которых свои какие-то коммерческие или политические интересы».

4 февраля генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что Минобороны РФ не позволит втянуть себя в «споры и дрязги» вокруг строительства парка «Патриот» в Севастополе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 февраля 2017 г. врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников, ссылаясь на письмо Минобороны РФ, заявил, что военное ведомство отказалось от претензий на земельный участок у горы Гасфорта.

«Участок в районе горы Гасфорта в дальнейшем не будет рассматриваться Минобороны РФ как потенциально возможный для размещения парка «Патриот», но от проекта не отказываются», — заявил тогда чиновник.

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