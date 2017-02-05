Латвия отгородилась от России забором длиной 23 км

«Работы по строительству забора начаты в 2015 г, и их планируется завершить до 2019 г»

Рига, , 22:41 — REGNUM На границе Латвии и Российской Федерации (РФ) возведен забор протяжностью 23 км, который, как предполагается, будет препятствовать проникновению в страну нелегальных иммигрантов. Об этом, как передает Sputnik Латвия, рассказала пресс-секретарь Государственной пограничной охраны (ГПО) Евгения Позняк.

«Работы по строительству забора начаты в 2015 г, и их планируется завершить до 2019 г, — говорится в сообщении. — В настоящее время на границе оборудована приграничная полоса длиной 65 км».

Позняк отметила, что в текущем году на обустройство границы было выделено 6,3 млн евро. На эту сумму власти Латвии собираются оборудовать приграничную полосу длиной 150 километров и построить 60 километров забора.

14 января портал Lietuvos žinios сообщил, что в бюджет Литвы на 2017 год заложена статья расходов, предусматривающая строительство заградительного забора на границе с Калининградской областью (РФ).

Портал напоминает, что до сих пор госграница Литвы и Калининградской области обозначалась только специальными знаками и тринадцатиметровой контрольной линией. Теперь власти Литвы намерены основательно отгородиться от российского эксклава.

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