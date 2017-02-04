Посольство РФ прокомментировало задержание уроженцев Чечни в Вене

«В посольство РФ в Австрии каких-либо обращений со стороны австрийских властей или задержанных лиц не поступало»

Вена, , 21:28 — REGNUM Посольство Российской Федерации (РФ) не получало от властей Австрии обращений в связи с задержанием в Вене более 20 выходцев из Чечни. Об этом, как передает RT, заявил пресс-секретарь посольства РФ в Вене Булат Хайдаров.

«В посольство РФ в Австрии каких-либо обращений со стороны австрийских властей или задержанных лиц не поступало», — заявил он.

Ранее ряд СМИ сообщил, что австрийские правоохранители задержали в Вене группу из 22 человек в возрасте от 25 до 47 лет. Все они якобы являются выходцами из Чечни.

У молодых людей изъято оружие и боеприпасы.

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