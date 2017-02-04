Тюменские судьи запретили игру: Роскомнадзор — против

Тюмень, , 20:05 — REGNUM Заводоуковский районный суд Тюменской области решил, что статья об изготовлении динамита в игре «Майнкрафт» является ни чем иным, как информацией о способе изготовления взрывчатых веществ и запрещена на территории РФ. Роскомнадзор направил обращение в прокуратуру Тюменской области с просьбой пересмотреть данное решение, сообщается на страницах ведомства в социальных сетях.

«Оперативно был получен ответ, что заявление о пересмотре решения направлено в суд, а меры по исполнению этого решения пока не применять. Хорошо, не будем», — сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

Данное решение надзорного ведомства «ВКонтакте» поддержало на данный момент более 3 400 пользователей, более 700 поделились новостью. В сети Facobook новость о запрете статьи об изготовлении динамита в игре «Майнкрафт» фурора не произвела — 26 лайков и три перепоста.

Запрет вызвал бурное обсуждение в сети. На фоне гневных высказываний в адрес тюменских судей в обсуждении, однако, появляются сообщения и другого плана. «Предлагаю запретить Counter Striсе за то, что там убивают людей», к примеру, и ряд других игр, вызывающих агрессию у игроков.