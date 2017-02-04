Актер Георгий Тараторкин будет похоронен на Троекуровском кладбище

Москва, , 19:41 — REGNUM Народный артист России Георгий Тараторкин будет похоронен в понедельник, 6 февраля, на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом, как передает НТВ, сообщили в Театре Моссовета, где выступал знаменитый артист.

«Прощание и гражданская панихида с Георгием Георгиевичем Тараторкиным состоятся в его родном Театре имени Моссовета в понедельник, — сказал сотрудник театра. — Начало в 11:00».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 февраля в Москве скончался народный артист России Георгий Тараторкин. Причина смерти — «продолжительная болезнь».

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