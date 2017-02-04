Конашенков: Минобороны не позволит втянуть себя в дрязги вокруг «Патриота»

«Мы всегда чутко и уважительно относимся к мнению наших граждан»

Москва, , 18:40 — REGNUM Министерство обороны Российской Федерации (РФ) не позволит втянуть себя в споры и дрязги вокруг строительства парка «Патриот» в Севастополе. Об этом, как передают РИА Новости, сообщил представитель военного ведомства, генерал-майор Игорь Конашенков.

«Мы всегда чутко и уважительно относимся к мнению наших граждан и, в данном случае, севастопольцев, по всем вопросам обустройства и развития инфраструктуры, — сказал Конашенков. — Поэтому попытки сделать парк «Патриот» «яблоком раздора» тщетны и недальновидны».

Конашенков также добавил, что проект парка предполагает сохранение исторического облика Севастополя и его экологии.

«Он (парк «Патриот») должен являться гордостью и воплощением самых лучших ожиданий севастопольцев и всех крымчан, чтобы служить патриотическому воспитанию молодого поколения россиян на примерах героизма жителей Севастополя в течение всей его славной истории», — отметил генерал-майор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Минобороны РФ планировало построить филиал Военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» на земельном участке у горы Гасфорта.

Однако 1 февраля 2017 г. врио губернатора Дмитрий Овсянников, ссылаясь на письмо Минобороны, заявил, что военное ведомство отказалось от претензий на участок.

«Участок в районе горы Гасфорта в дальнейшем не будет рассматриваться Минобороны РФ как потенциально возможный для размещения парка «Патриот», но от проекта не отказываются», — заявил тогда Овсянников.

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