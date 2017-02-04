Вестибюли ряда станций московского метро закрыты на выходные

Москва, , 05:59 — REGNUM Вестибюли несколько станций Московского метрополитена в предстоящие выходные, 4−5 февраля, будут закрыты для пассажиров в связи с проведением работ по благоустройству. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе столичной подземки.

До открытия метрополитена в понедельник, 6 февраля, будут закрыты южный вестибюль станции «Тульская», северный вестибюль станции «Ясенево» и северный вестибюль станции «Нахимовский проспект».

В течение всего дня 5 февраля также будет закрыт северный вестибюль станции «Сходненская». Кроме этого, в течение двух дней будет частично закрыт вестибюль станции «Третьяковская».

«Для входа в метро и выхода в город пассажиры смогут воспользоваться соседними вестибюлями, расположенными в непосредственной близости от закрытых», — отметили в пресс-службе.