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В Мексике подтвержден случай микроцефалии от вируса Зика

Общество
Девочка, родившаяся с аномально маленькой головой, умерла при рождении

Мехико, 4 февраля 2017, 05:24 — REGNUM  Министерство здравоохранения Мексики подтвердило первый в стране случай рождения ребенка с микроцефалией, вызванной вирусом Зика у матери, передает Associated Press 4 февраля.

Девочка, родившаяся с аномально маленькой головой, умерла при рождении. Ее мать, 25-летняя жительница штата Оахака, переболела лихорадкой Зика.

С ноября 2015 года до конца 2016 года в Мексике было подтверждено 7634 случаев заражения вирусом Зика, в том числе 4252 у беременных женщин.

Симптомами лихорадки Зика, вызываемой одноименным вирусом, являются сыпь, утомление, головная и суставная боль, повышение температуры, опухание суставов. Болезнь особенно опасна для беременных, так как вызывает нарушения развития плода — в частности, микроцефалию.

С 1947 года, когда был открыт вирус, до 2015 года в мире было отмечено всего 15 случаев заболевания в Африке и Юго-Восточной Азии, однако с конца 2015 года началось «шквальное» распространение вируса, в основном в Южной Америке.

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Вирус Зика
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