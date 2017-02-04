Суд штата Вашингтон приостановит действие указа Трампа

В данный момент оспаривают указ штаты Вашингтон и Миннесота

Сиэттл, США, , 04:02 — REGNUM Окружной судья Джеймс Робарт в Сиэтле вынес решение против требований государственных адвокатов о том, что штаты не имеют право оспорить «антииммигрантский» указ президента Дональда Трампа, передает Associated Press 4 февраля.

Штаты Вашингтон и Миннесота в данный момент оспаривают указ «О защите страны от въезда иностранных террористов» — по мнению подателей иска, запрет на въезд в США гражданам семи мусульманских стран является «дискриминационным» и «антиконституционным».

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января президент США Дональд Трамп подписал указ «О защите страны от въезда иностранных террористов», согласно которому на 90 дней в Соединенные Штаты запрещен въезд для граждан Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Также указом остановлено действие всех программ по приему беженцев.

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