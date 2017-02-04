Суббота, 04 Февраля 2017 года
04:25:14 МСК

На Гавайях могут разрешить проституцию

Общество
«Нужно объединить людей, которые хотят делать эту работу»

Гонолулу, США, 4 февраля 2017, 03:50 — REGNUM  На Гавайях идет обсуждение законопроекта о легализации проституции в штате, передает Associated Press 4 февраля.

На данный момент парламентарии рассматривают три предложения: запрет на секс с проститутками для проведения следственных действий полиции; декриминализацию проституции, то есть выведение ее из разряда уголовных преступлений; полную легализацию, то есть официальное разрешение зарабатывать деньги на сексе для проституток и сутенеров.

Законопроект уже вызвал неоднозначную реакцию среди юридического сообщества.

«Если этот закон будет принят… злоупотреблений в отношении женщин и детей будет намного больше, — считает адвокат Кэтрин Сиань. — Будет гораздо труднее доказать насилие в этой отрасли».

Тем не менее, легализация была поддержана представителями ЛГБТ-сообщества Гавайских островов — процент проституток среди геев и трансгендеров больше, чем среди женщин.

«Моей мечтой станет работа организатором союза для работников секс-бизнеса, — сообщил Майкл Голоуч, представитель ЛГБТ-собрания Демократической партии на Гавайях. — Было бы отлично объединить людей, которые хотят делать эту работу».

На данный момент законопроект должен быть рассмотрен рабочей группой Палаты представителей, после чего будет отвергнут или вынесен на голосование парламента Гавайских островов.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Проституция
Главное сегодня
NB!
04.02.17
Reuters: Трамп не готов отменить ядерную сделку с Ираном
ВашингтонСША Противостояние Ирана и США Политика
NB!
04.02.17
Юрий БаранчикМосква слезам не верит: эпоха Лукашенко завершается
МинскБелоруссия Будущее Белоруссии после Лукашенко Политика
NB!
04.02.17
«Врачи без границ»: Евросоюз готов «принести в жертву» тысячи беженцев
ВаллеттаМальта Проблема с беженцами в ЕС и Австралии Общество
NB!
04.02.17
Николай ИвановПодземный дворец коммунизма: Станция «Белорусская»
МоскваРоссия Московский метрополитен: классические образцы Общество
NB!
04.02.17
Лукашенко огласил решение суда по делу Лапшина
МинскБелоруссия Экстрадиция блогера Лапшина в Азербайджан Политика
NB!
04.02.17
«Русские хакеры заставят голландцев считать результаты выборов вручную»
МадридИспания Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
03.02.17
Олег АйрапетовПадение Севастополя. Неизбежность, которая стала очевидной
СевастопольРоссия История: наука и понимание современности Политика
NB!
03.02.17
The Telegraph: «Путин уверен, что Порошенко развязал войну из-за денег»
ЛондонВеликобритания Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.02.17
The Guardian: «Русские хакеры могут разрушить западную демократию»
ЛондонВеликобритания Кибербезопасность и киберпреступность Политика
NB!
03.02.17
Лукашенко отозвал представителей Белоруссии из таможенных органов ЕАЭС
МинскБелоруссия Евразийский экономический союз Политика
NB!
03.02.17
Елена ХаненковаСтив Бэннон – главный стратег и алармист Белого дома
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
03.02.17
Борис МарцинкевичWestinghouse: Контуры российско-американской «большой сделки»
МоскваРоссия Проект «Геоэнергетика» Экономика
NB!
03.02.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 3 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
03.02.17
Назарбаев переживает за коррупционеров больше их родителей
АстанаКазахстан Правительство Казахстана Политика
NB!
03.02.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMКлиенты Приватбанка массово переходят в российские банки на Украине: обзор
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
03.02.17
Киев готовит встречу Порошенко с Трампом и ввод в Донбасс «голубых касок»
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.02.17
Сергей Лавров и Делси Родригес 6 февраля проведут переговоры в Москве
МоскваРоссия Отношения России и Венесуэлы Политика
NB!
03.02.17
Музею в парке — нет! Махачкалинцы не дали начать стройку
МахачкалаРоссия Незаконное строительство и самозахваты земель Общество
NB!
03.02.17
Ждет ли Бразилию новый импичмент?
БразилиаБразилия Бразилия: импичмент президента и его последствия Политика
NB!
03.02.17
В Совфеде призвали не накалять отношения между Россией и Белоруссией
МоскваРоссия Союзное государство России и Белоруссии Политика
NB!
03.02.17
«Газпром» торопится построить Nord Stream-2 ради преимущества перед Киевом»
МоскваРоссия Северо-Европейский газопровод (Nord Stream) Экономика
NB!
03.02.17
Сергей БеловThe National Interest: Является ли Россия угрозой для США?
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
ещё главное