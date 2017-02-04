На Гавайях могут разрешить проституцию

Гонолулу, США, , 03:50 — REGNUM На Гавайях идет обсуждение законопроекта о легализации проституции в штате, передает Associated Press 4 февраля.

На данный момент парламентарии рассматривают три предложения: запрет на секс с проститутками для проведения следственных действий полиции; декриминализацию проституции, то есть выведение ее из разряда уголовных преступлений; полную легализацию, то есть официальное разрешение зарабатывать деньги на сексе для проституток и сутенеров.

Законопроект уже вызвал неоднозначную реакцию среди юридического сообщества.

«Если этот закон будет принят… злоупотреблений в отношении женщин и детей будет намного больше, — считает адвокат Кэтрин Сиань. — Будет гораздо труднее доказать насилие в этой отрасли».

Тем не менее, легализация была поддержана представителями ЛГБТ-сообщества Гавайских островов — процент проституток среди геев и трансгендеров больше, чем среди женщин.

«Моей мечтой станет работа организатором союза для работников секс-бизнеса, — сообщил Майкл Голоуч, представитель ЛГБТ-собрания Демократической партии на Гавайях. — Было бы отлично объединить людей, которые хотят делать эту работу».

На данный момент законопроект должен быть рассмотрен рабочей группой Палаты представителей, после чего будет отвергнут или вынесен на голосование парламента Гавайских островов.