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Адвокаты наркобарона Коротышки жалуются на условия в нью-йоркской тюрьме

Общество
Экстрадированный властями Мексики наркобарон Хоакин Гусман Лоэра содержится в специальном блоке одной из тюрем Нью-Йорка

Нью-Йорк, США, 4 февраля 2017, 02:59 — REGNUM  Адвокаты наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры, известный по прозвищу Коротышка, пожаловались на жёсткие условия его содержания в тюрьме в Нью-Йорке, передаёт BBC News.

Сообщается, что экстрадированный властями Мексики Хоакин Гусман содержится в специальном блоке тюрьмы и не может покидать своей камеры в течение 23 часов в сутки. У главы наркокартеля нет возможности встретиться со своими мексиканскими адвокатами, а его гражданской супруге запретили навещать его.

«Мы понимаем, что безопасность должна быть обеспечено, но это уже выходит за все рамки», — заявил адвокат Коротышки Мишель Гелент.

Как передавало ИА REGNUM, в конце января мексиканские власти передали Хоакина Гусмана Лоэру правоохранительным органам США. Коротышка считается главой наркокартеля «Синалоа», контролирующего наркотрафик между Мексикой и югом Соединённых Штатов. Помимо организации оборота наркотиков в особо крупных размерах ему инкриминируются убийства, похищения людей и легализация преступных доходов.

Наркобарон был арестован в январе 2016 года. До этого он уже дважды оказывался в руках правоохранительных органов (в 1993 и 2014 годах), но совершал побег. По совокупности предъявляемых обвинений в США ему грозит тюремный срок в несколько сотен лет.

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