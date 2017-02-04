Власти Чили оценили ущерб от лесных пожаров в $333 млн

Жертвами сильнейших лесных пожаров в Чили стали 11 человек

Сантьяго, , 01:44 — REGNUM Ущерб от лесных пожаров в Чили, по предварительным оценкам, составил $333 млн. Об этом сообщил министр финансов страны Родриго Вальдес, передаёт агентство Reuters.

Сообщается, что жертвами пожаров стали одиннадцать человек. Уничтожено 1,5 тысячи жилых домов, огонь охватил более 500 тысяч гектаров леса.

По словам министра, $100 млн правительство намерено выделить из бюджета, а остальная суммы будят взята из фонда, созданного на случай чрезвычайных ситуаций.

Как передавало ИА REGNUM, сильнейшие в истории Чили лесные пожары охватили несколько регионов страны. Чрезвычайное положение введено в семи областях — Араукании, Вальпараисо, Биобио, Кокимбо, Мауле, Метрополитане и ОʹХиггинсе.

30 января к тушению лесных пожаров в Чили приступил самолёт Ил-76 МЧС России. Также к борьбе с огнём были привлечены специалисты из Аргентины, Бразилии, Испании, Колумбии, Мексики, Панамы, Перу, Португалии, США, Франции, Японии.

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