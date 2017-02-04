Прокуратура Чечни инициировала уголовное дело против блогера Мэддисона

Грозный, , 01:24 — REGNUM Прокуратура Чечни инициировала уголовное преследование блогера Ильи Давыдова, известного под псевдонимом Мэддисон, после широкого распространения в сети видеозаписи его сценического выступления с шутками про Коран и Библию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Прокуратурой республики в ходе мониторинга сети интернет выявлена видеозапись «Шутка про Коран», содержащая сценическое выступление Ильи Давыдова, которая получила массовое распространение и вызвала общественный резонанс», — говорится в сообщении.

«Выступая перед публикой, Давыдов иронизирует над Кораном и в завершении своего выступления указывает, что это Библия. Согласно психолингвистическому исследованию, в указанном видеоматериале имеются действия и высказывания, направленные на унижение человека и группы лиц по признакам отношения к религии ислам и христианство», — отмечают в ведомстве.

Сообщается, что прокуратура республики направила в следственное управление СКР по Чечне материалы для решения вопроса об уголовном преследовании Давыдова по части 1 статьи 282 УК России «Действия, направленные на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам отношения к религии, совершённые публично», а также подготовила заявление в суд о признании видеоматериала экстремистским.

Напомним, двухминутный видеоролик с выступлением Мэддисона, записанный в 2012 году, широко распространился в интернете в начале января этого года и вызвал возмущение отдельных пользователей. В социальных сетях появились многочисленные призывы к установлению местонахождения Давыдова и расправе над ним.