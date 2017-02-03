Пятница, 03 Февраля 2017 года
23:51:59 МСК

В Ивановской области объяснили низкую зарплату учителей в январе

Общество
«Январь не показателен для расчета средней заработной платы»

Комсомольск, Ивановская область, 3 февраля 2017, 23:26 — REGNUM  Низкую зарплату ивановских учителей в правительстве региона объяснили отсутствием стимулирующих выплат в январе. Соответствующий комментарий размещен на сайте департамента образования Ивановской области.

3 февраля на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко учительница одной из малокомплектных школ из Комсомольского района Ивановской области сообщила, что с 1 января заработная плата учителей в ее школе резко снизилась — с 20 до 14 тыс. рублей, в другой школе, по ее словам, педагогам выплатили 7 тыс. рублей

«На бумаге все гладко, почти все губернаторы отчитались — все зарплаты соответствуют майским указам. А выходит какой-то учитель из конкретной школы — это же полное безобразие», — возмутилась Матвиенко.

Согласно официальным данным, которые приводит департамент образования региона, средняя зарплата школьных учителей в регионе по итогам 2016 года превысила целевой показатель на 15,8%: ее уровень составил 21 тыс.396,2 рубля. На обеспечение заработной платы педагогов школ муниципальным образованиям из средств областного бюджета направлено 1,7 млрд рублей.

Что касается Комсомольского района, то там средняя зарплата учителей в 2016 году составила21 377,3 рублей в месяц — на 7,4% выше, чем в 2015-м. Диапазон заработной платы педагогов школ Комсомольского района колеблется от 17 тыс. 700 до 33 тыс. 800 рублей.

Заработная плата педагогических работников состоит из должностного оклада, компенсационных и стимулирующих выплат. Заработная плата конкретного работника зависит от его квалификации, сложности, количества и качества выполняемой работы, добавили в департаменте.

«Некоторое снижение заработной платы в январе происходит ежегодно и связано с объективными причинами: меньшее количество рабочих дней. Отсюда и зависимость размеров выплат стимулирующего характера. Поэтому январь не показателен для расчета средней заработной платы», — пояснила руководитель облдепартамента образования Ольга Антонова.

В Комсомольском районе департаментом образования уже проведена оперативная проверка. Так, сообщили в ведомстве, у одного из педагогов Октябрьской сельской школы в сентябре 2016 года заработная плата составила 19 тыс. 282 рубля, в октябре — 18 тыс. 282 рубля, в ноябре — 34 тыс. 066 рублей, в декабре — 34 тыс. 462 рубля. В январе в связи с невыплатой стимулирующей части заработной платы — 14 тыс. 411 рублей.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Нарушения в сфере выплат заработной платы
Главное сегодня
NB!
03.02.17
Олег АйрапетовПадение Севастополя. Неизбежность, которая стала очевидной
СевастопольРоссия История: наука и понимание современности Политика
NB!
03.02.17
The Telegraph: «Путин уверен, что Порошенко развязал войну из-за денег»
ЛондонВеликобритания Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.02.17
The Guardian: «Русские хакеры могут разрушить западную демократию»
ЛондонВеликобритания Кибербезопасность и киберпреступность Политика
NB!
03.02.17
Лукашенко отозвал представителей Белоруссии из таможенных органов ЕАЭС
МинскБелоруссия Евразийский экономический союз Политика
NB!
03.02.17
Елена ХаненковаСтив Бэннон – главный стратег и алармист Белого дома
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
03.02.17
Борис МарцинкевичWestinghouse: Контуры российско-американской «большой сделки»
МоскваРоссия Проект «Геоэнергетика» Экономика
NB!
03.02.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 3 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
03.02.17
Назарбаев переживает за коррупционеров больше их родителей
АстанаКазахстан Правительство Казахстана Политика
NB!
03.02.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMКлиенты Приватбанка массово переходят в российские банки на Украине: обзор
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
03.02.17
Киев готовит встречу Порошенко с Трампом и ввод в Донбасс «голубых касок»
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.02.17
Сергей Лавров и Делси Родригес 6 февраля проведут переговоры в Москве
МоскваРоссия Отношения России и Венесуэлы Политика
NB!
03.02.17
Музею в парке — нет! Махачкалинцы не дали начать стройку
МахачкалаРоссия Незаконное строительство и самозахваты земель Общество
NB!
03.02.17
Ждет ли Бразилию новый импичмент?
БразилиаБразилия Бразилия: импичмент президента и его последствия Политика
NB!
03.02.17
В Совфеде призвали не накалять отношения между Россией и Белоруссией
МоскваРоссия Союзное государство России и Белоруссии Политика
NB!
03.02.17
«Газпром» торопится построить Nord Stream-2 ради преимущества перед Киевом»
МоскваРоссия Северо-Европейский газопровод (Nord Stream) Экономика
NB!
03.02.17
Сергей БеловThe National Interest: Является ли Россия угрозой для США?
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
03.02.17
Трамп решил вооружить курдов на севере Сирии
ВашингтонСША Курдистан Политика
NB!
03.02.17
Сергей Гуркин«Блицкриг майдана»: золотые пули и завозной народ
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.02.17
Лукашенко обвинил Россию в нарушении межгосударственного договора о границе
МинскБелоруссия Союзное государство России и Белоруссии Политика
NB!
03.02.17
Сводка боев в Донбассе: После удара «Ураганом» в Донецке закрыли все школы
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.02.17
Яков РудьУкраина incognita: убийства
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.02.17
Скоропалительное бегство миссии ОБСЕ из Донецка попало на видео
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
ещё главное