В Средиземном море спасли более 1 тыс. 300 мигрантов

Рим, , 22:32 — REGNUM В Средиземном море были спасены более 1 тыс. 300 мигрантов, заявили представители береговой охраны Италии, сообщает 3 февраля Reuters.

Береговая охрана Италии провела 13 спасательных операций в центральной части Средиземного моря, в которых также приняли участие британские военные и торговые суда.

Напомним, за последние три дня береговая охрана Италии спасла более 2 тыс. 600 мигрантов.

В 2016 году 181 тыс. мигрантов из стран Северной Африки пересекли Средиземное море, около 5 тыс. человек погибли.

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