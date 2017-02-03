В Средиземном море спасли более 1 тыс. 300 мигрантов
Рим, 3 февраля 2017, 22:32 — REGNUM В Средиземном море были спасены более 1 тыс. 300 мигрантов, заявили представители береговой охраны Италии, сообщает 3 февраля Reuters.
Береговая охрана Италии провела 13 спасательных операций в центральной части Средиземного моря, в которых также приняли участие британские военные и торговые суда.
Напомним, за последние три дня береговая охрана Италии спасла более 2 тыс. 600 мигрантов.
В 2016 году 181 тыс. мигрантов из стран Северной Африки пересекли Средиземное море, около 5 тыс. человек погибли.
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