ООН: Мьянма проведет расследование нарушений прав народности рохинджа

Правительственные войска Мьянмы вошли в пограничный штат Ракхайн в октябре прошлого года

Нейпьидо, , 21:37 — REGNUM Государственный советник Мьянмы Аун Сан Су Чжи пообещала запустить расследование правонарушений в отношении мусульман рохинджа, заявил верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн, сообщает 3 февраля Reuters.

Зейд Раад аль-Хусейн призвал государственного советника Мьянмы предпринять меры, чтобы остановить военную операцию в штате Ракхайн, где проживают рохинджа.

«Я разговаривал с Аун Сан Су Чжи примерно полтора часа назад. Я призвал ее использовать все возможные средства, чтобы оказать давление на военных, службу безопасности и закончить эту операцию», — завяил верховный комиссар ООН.

«Она сообщила мне, что будет проведено расследование», — добавил Зейд Раад аль-Хусейн.

Как сообщало ИА REGNUM, правительственные войска Мьянмы вошли в пограничный штат Ракхайн после того, как в октябре 2016 года неизвестные атаковали три пограничных поста на северо-западе страны. Пограничники уничтожили восемь боевиков из примерно 200 нападавших.

Начались столкновения между буддистским большинством и мусульманским меньшинством страны.

Правительство Мьянмы считает, что нападение на пограничные посты осуществили рохинджа при поддержки иностранных боевиков.

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