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Новгородские родители: Запись в школу превратили в «унизительный беспредел»

Общество
Недоступный портал госуслуг разозлил родителей первоклассников
День знаний
Владислав Осипов © ИА REGNUM
День знаний

Великий Новгород, 3 февраля 2017, 19:58 — REGNUM  В Новгородской области родители будущих первоклассников обратились в блог главы региона Сергея Митина с просьбой не допустить повторения в 2018 году нынешних проблем, возникших в связи с записью детей в первые классы школ. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, губернатора просят проконтролировать доступность портала госуслуг, который 1 февраля «обрушили» родители первоклассников, а также просят пересмотреть систему зачисления детей в школы по месту жительства.

«Ведь это абсурд, когда школа во дворе, а нет никакой уверенности, что ты в неё попадёшь!» — говорится в сообщении.

Интернет-издание «Портал 53» опубликовало письмо родителей, устраивающих в школу детей, которые просят прокуратуру Великого Новгорода прекратить «унизительный беспредел» с подачей заявлений через официальный интернет-портал государственных услуг. Родители отмечают, что писать заявления онлайн на портале госуслуг, а не создавать очереди в школы, рекомендовал комитет образования. «Все мы не спали почти всю ночь, тщетно пытаясь что-то либо отправить. Увы, портал не отвечал… В итоге рано утром мы были вынуждены отправиться не на работы, а в учебные заведения. Мы, нижеподписавшиеся, по крайней мере, были по-человечески приняты и размещены в гимназии «Квант». По нашей информации, десятки людей стояли возле иных школ», — отмечают авторы обращения в прокуратуру.

«К сожалению, 1 февраля произошел технический сбой, о причинах говорить пока рано, и часть родителей вынуждена была идти в МФЦ или в школы. Конечно, сказался большой наплыв посетителей. В настоящее время ситуация нормализовалась. Хочу заверить родителей, что все дети города и области будут зачислены в первый класс», — прокомментировал ситуацию сегодня, 3 февраля, руководитель департамента образования и молодежной политики Новгородской области Александр Ширин.

Он пояснил, что за три дня в образовательные учреждения области поступило 3511 заявлений о зачислении первоклассников в школу — почти 55% от ожидаемого числа. Чиновник напомнил, что запись в первые классы продлится до 30 июня для тех, кто хочет учиться по месту регистрации, а с 1 июля можно будет записать детей в школу на оставшиеся места, если родители выбрали образовательное учреждение в другом микрорайоне.

Ширин также заверил, что все первоклассники будут обеспечены местами в школах Великого Новгорода. По его словам, в настоящее время в образовательных учреждениях города мест для первоклассников на 500 больше, чем планируется число учеников.

Ажиотаж возник с зачислением первоклассников в новую школу №36 в микрорайоне «Ивушки» в Великом Новгороде, строительство которой завершится в 2017 году. Вице-мэр Великого Новгорода Анатолий Осипов накануне сообщил, что в школу-новостройку подано 170 заявлений при планируемой численности первоклассников в 125 человек, вызвав новую волну возмущения родителей, ведь ранее директор новой школы Светлана Матвеева заверила родителей, что в первые классы новой школы возьмут всех желающих. Руководитель департамента образования и молодежной политики Новгородской области Александр Ширин пояснил, что «ещё нет окончательного решения, сколько будет в ней открыто первых классов».

Всего в школы Великого Новгорода в 2017 году предполагается принять около 2,5 тысячи первоклассников. За один день полностью сформировали первые классы девять самых популярных школ и гимназий города. Это — гимназии № 2, 3, 4, гимназия «Квант», школы № 2, 8, 13, 31 и 36.

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Обеспеченность школами
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