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На Ямале разыскивают обманутых вахтовиков

Общество
Следователи просят людей, работавших в данной фирме вахтовым методом и не получивших зарплату, заявить о себе
Евграф Пайманов. На Ямале. 1985 Евграф Пайманов. На Ямале. 1985

Салехард, 3 февраля 2017, 18:50 — REGNUM  Следователи Ямала разыскивают вахтовиков, которым задолжало зарплату ООО «АрктикСтройМост». Против руководства фирмы-должника возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления СКР по ЯНАО.

В ходе расследования установлено, что в период с января 2015 года по апрель 2016 года руководство ООО «АрктикСтройМост», находясь в городе Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа, умышленно, имея реальную возможность, не выплатило 1433 своим работникам заработную плату на общую сумму более 278 миллионов рублей.

На данный момент следствие располагает информацией о большем количестве рабочих, не получивших зарплату. В связи с чем, следственные органы обращаются к гражданам, работавшим вахтовым методом в ООО"АрктикСтройМост» на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, и не получавшим заработную плату, почтой по адресу: 629 307, г. Новый Уренгой, мкр. Оптимистов, 4/3 блок 3 (Следственный отдел по г. Новый Уренгой СУ СК России по ЯНАО) или электронной почтой. Телефоны для связи 8(3494)24−50−53; 8(3494)24−50−50.

Тем временем в группе социальной сети «ВКонтакте» «Обманутые ЗАО Пг Проминдустрия (ЗАО Трест СЗССМ)» появились первые радостные сообщения о перечислении денег вахтовикам, работавшим в Новом Порту (ЯНАО). Напомним, с лозунгом «Где (Белая40%),(Чёрная60%) зарплата за 2015−2016 года?» Голодавшие вахтовики Ямала вновь выходят на акции протеста, так как большинство работавших в «Проминдустрии» и ее дочерних структурах «ПурГазСтрой» и «Трест «СевЗапСпецСтройМонтаж» до сих пор не получили обещанных денег, хотя окружная прокуратура отчиталась об обратном.

Прочитав материал ИА REGNUM, где был представлен отчет прокуратуры ЯНАО, что на предприятиях, входящих в группу компаний «Проминдустрия» (Санкт-Петербург), погашена в 2016 году задолженность по заработной плате перед 976 работниками в размере 93 млн рублей, многие из них возмутились. И сообщили РЕ, что собираются достучаться до обманувших их работодателей масштабным митингом уже не на просторах Ямала, а в Санкт-Петербурге, где находится головной офис «Проминдустрии» — крупного холдинга, который специализируется на строительстве объектов, в том числе, нефтегазового назначения.

Отметим, что конец 2016 года ознаменовался в ЯНАО массовыми акциями протеста вахтовиков, которым месяцами не выплачивали зарплату. Людей работодатели вывозили на край земли, где они вынуждены были работать бесплатно, не имея возможности уехать домой по причине отсутствия денег.

Читайте ранее в этом сюжете: Вахтовики Ямала: без зарплаты и без трудовых книжек

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