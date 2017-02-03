Пятница, 03 Февраля 2017 года
19:19:29 МСК

Владельцев затонувшего Monni заставляют поднять судно со дна Балтики

Общество
Собственник судна заявляет об отсутствии средств на оплату работ по подъему Monni
Работы на месте гибели судна Monni
Иллюстрация: 47.mchs.gov.ru
Работы на месте гибели судна Monni

Санкт-Петербург, Ленинградская область, 3 февраля 2017, 18:12 — REGNUM  Владелец рыболовецкого судна Monni, затонувшего в Финском заливе в начале января 2017 года, упорно отказывается финансировать работы по подъему судна. Теперь его хотят заставить обеспечить подъем судна с помощью судебного решения.

Как сообщили сегодня, 3 февраля, в прокуратуре Ленинградской области, природоохранным прокурором в Кингисеппский городской суд направлено исковое заявление об обязании владельца судна Monni — ООО «ФиШиппинг» — произвести работы по поднятию судна со дна за счет собственных средств.

Напомним, судно пропало 4 января, не вернувшись в порт Усть-Луга с грузом выловленной рыбы. Только после масштабных поисковых работ 15 января судно обнаружили на дне Финского залива, где оно и покоится до сих пор. Трое членов экипажа, находившиеся на судне в момент исчезновения, так и не найдены.

Как отмечают в областной прокуратуре, длительное нахождение затонувшего судна на дне может привести к загрязнению акватории Финского залива, негативно повлиять на состояние природной среды в связи с возможным попаданием в морскую среду вредных веществ, что нанесет ущерб флоре и фауне и может создать опасность для здоровья людей.

Читайте также: Водолазы не нашли тел погибших на затонувшем судне в Финском заливе

В Северо-Западном следственном управлении на транспорте 31 января проинформировали, что представителю собственника затонувшего судна со стороны следственного управления и МЧС России были предложены варианты подъема судна со дна Финского залива. «Представитель собственника заявил об отсутствии необходимых средств для его подъема. В связи с чем, Северо-Западное следственное управление на транспорте вынуждено обратиться в вышестоящие инстанции», — заявили в следственных органах.

По факту кораблекрушения и исчезновения трех человек продолжается расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц).

Читайте ранее в этом сюжете: Затонувшее в Финском заливе судно помогут поднять военные

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кораблекрушения
Главное сегодня
NB!
03.02.17
Борис МарцинкевичWestinghouse: Контуры российско-американской «большой сделки»
МоскваРоссия Проект «Геоэнергетика» Экономика
NB!
03.02.17
Вице-премьера Тасмагамбетова отправили послом Казахстана в Россию
АстанаКазахстан Правительство Казахстана Политика
NB!
03.02.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 3 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
03.02.17
Назарбаев переживает за коррупционеров больше их родителей
АстанаКазахстан Правительство Казахстана Политика
NB!
03.02.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMКлиенты Приватбанка массово переходят в российские банки на Украине: обзор
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
03.02.17
Киев готовит встречу Порошенко с Трампом и ввод в Донбасс «голубых касок»
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.02.17
Музею в парке — нет! Махачкалинцы не дали начать стройку
МахачкалаРоссия Незаконное строительство и самозахваты земель Общество
NB!
03.02.17
В феврале на Украине могут остановиться все ТЭС и ТЭЦ из-за блокады ДНР
КиевУкраина Гражданская война на Украине Экономика
NB!
03.02.17
Ждет ли Бразилию новый импичмент?
БразилиаБразилия Бразилия: импичмент президента и его последствия Политика
NB!
03.02.17
В Совфеде призвали не накалять отношения между Россией и Белоруссией
МоскваРоссия Союзное государство России и Белоруссии Политика
NB!
03.02.17
«Газпром» торопится построить Nord Stream-2 ради преимущества перед Киевом»
МоскваРоссия Северо-Европейский газопровод (Nord Stream) Экономика
NB!
03.02.17
Сергей БеловThe National Interest: Является ли Россия угрозой для США?
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
03.02.17
Сергей Гуркин«Блицкриг майдана»: золотые пули и завозной народ
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.02.17
Лукашенко поручил возбудить уголовное дело против главы Россельхознадзора
МинскБелоруссия Контрабанда продовольствия из Белоруссии в Россию Политика
NB!
03.02.17
Лукашенко обвинил Россию в нарушении межгосударственного договора о границе
МинскБелоруссия Союзное государство России и Белоруссии Политика
NB!
03.02.17
Сводка боев в Донбассе: После удара «Ураганом» в Донецке закрыли все школы
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.02.17
Яков РудьУкраина incognita: убийства
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.02.17
Скоропалительное бегство миссии ОБСЕ из Донецка попало на видео
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.02.17
Лукашенко: «Пора забывать об этих терминах — льготы, бесплатно»
МинскБелоруссия Экономический кризис в Белоруссии Экономика
NB!
03.02.17
В России может появиться общедоступная база педофилов
МоскваРоссия Убийства и жестокое обращение с детьми Общество
NB!
03.02.17
Кубань ищет инвесторов для платного тоннеля на трассе Майкоп – Туапсе
КраснодарРоссия Развитие автотранспортной инфраструктуры Экономика
NB!
03.02.17
«Рубль ещё верит в сказки»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
ещё главное