Минобр Таджикистана разрешил школьницам в марте сменить форму на нацкостюмы

Душанбе, , 18:03 — REGNUM Во все образовательные учреждения Таджикистана направлено письмо Министерства образования и науки, в котором всем учителям, студентам и школьникам рекомендовано с 1 марта носить национальную одежду «для привития национального стиля». Об этом сегодня, 3 февраля, пишет «Азия-Плюс».

Это распоряжение в первую очередь касается женщин и девушек, которым предложено в честь праздника Навруз весь март носить национальную одежду из традиционных тканей — атласа, адраса и чакана с орнаментом.

При этом подчеркивается, что распоряжение носит исключительно рекомендательный характер, и в марте школьницы могут носить «красивые платья из адраса или атласа» наравне с формой.

«Министерство не ограничивает никого, а если кто-то попытается навязать студентам или школьникам наши рекомендации как обязаловку, можно позвонить по телефону доверия министерства и сообщить об этом», — цитирует издание слова представителя образовательного ведомства Эхсон Хушбахт.

Стоит отметить, что ношение традиционных нарядов в Таджикистане весьма распространено. Более того, в последние годы в стране отмечается усиление пропаганды национальных традиций таджиков, в том числе и в отношении внешнего вида граждан.

Напомним, Навруз — весенний новогодний праздник равноденствия. В Таджикистане, как и в других странах Средней Азии, считается одним из главных праздников года. Отмечается ежегодно 21 марта.