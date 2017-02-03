Пятница, 03 Февраля 2017 года
19:16:00 МСК

Питьевое озеро под Мурманском находится в опасности из-за сточных вод

Общество
Местным предприятием не принимаются достаточные меры для недопущения аварийных ситуаций

Мурманск, 3 февраля 2017, 17:55 — REGNUM  Питьевое озеро рядом с городом Оленегорском в Мурманской области находится в опасности из-за сточных вод. К такому выводу, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, пришли в городской прокуратуре. Проверяющие выявили нарушения законодательства в деятельности МУП «Оленегорские тепловые сети» (МУП «ОТС»), обслуживающего местные системы водоотведения.

«Выявлен факт утечки сточных вод из канализационного колодца в лесном массиве в районе улицы Гвардейской в посёлке Высокий, — отметили в прокуратуре Мурманской области. — Места утечек сточных вод из канализационных колодцев располагаются вблизи озера Пермусозера, которое является источником питьевой воды».

По данным прокуратуры, предприятием «Оленегорские тепловые сети» не принимаются своевременные и достаточные меры для устранения и недопущения аварийных ситуаций, а значит, не обеспечивается соблюдение устанавливаемых законодательством требований к охране объектов окружающей среды.

Происходящее приводит к возникновению риска повышенного негативного воздействия на здоровье населения, считают в прокуратуре.

«По результатам проверки в адрес главы города Оленегорска внесено представление об устранении нарушений действующего законодательства, а также возбуждено 2 дела об административном правонарушении в отношении директора МУП «ОТС» и в отношении МУП «ОТС» в качестве юридического лица, за совершение административного правонарушения», — сообщили в ведомстве.

О загрязнении водных объектов в Мурманской области сообщалось и ранее. В частности, на качество питьевой воды осенью прошлого года стали жаловаться жители города Гаджиево.

В январе было установлено, что водоснабжение в населённом пункте Сафоново, который входит в ЗАТО Североморск, не соответствует требованиям санитарных правил и нормативов — цветная вода течёт из кранов северян с января 2015 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В городке мурманских военных продолжает течь цветная вода с избытком железа

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Обеспечение населения чистой водой
Главное сегодня
NB!
03.02.17
Борис МарцинкевичWestinghouse: Контуры российско-американской «большой сделки»
МоскваРоссия Проект «Геоэнергетика» Экономика
NB!
03.02.17
Вице-премьера Тасмагамбетова отправили послом Казахстана в Россию
АстанаКазахстан Правительство Казахстана Политика
NB!
03.02.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 3 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
03.02.17
Назарбаев переживает за коррупционеров больше их родителей
АстанаКазахстан Правительство Казахстана Политика
NB!
03.02.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMКлиенты Приватбанка массово переходят в российские банки на Украине: обзор
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
03.02.17
Киев готовит встречу Порошенко с Трампом и ввод в Донбасс «голубых касок»
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.02.17
Музею в парке — нет! Махачкалинцы не дали начать стройку
МахачкалаРоссия Незаконное строительство и самозахваты земель Общество
NB!
03.02.17
В феврале на Украине могут остановиться все ТЭС и ТЭЦ из-за блокады ДНР
КиевУкраина Гражданская война на Украине Экономика
NB!
03.02.17
Ждет ли Бразилию новый импичмент?
БразилиаБразилия Бразилия: импичмент президента и его последствия Политика
NB!
03.02.17
В Совфеде призвали не накалять отношения между Россией и Белоруссией
МоскваРоссия Союзное государство России и Белоруссии Политика
NB!
03.02.17
«Газпром» торопится построить Nord Stream-2 ради преимущества перед Киевом»
МоскваРоссия Северо-Европейский газопровод (Nord Stream) Экономика
NB!
03.02.17
Сергей БеловThe National Interest: Является ли Россия угрозой для США?
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
03.02.17
Сергей Гуркин«Блицкриг майдана»: золотые пули и завозной народ
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.02.17
Лукашенко поручил возбудить уголовное дело против главы Россельхознадзора
МинскБелоруссия Контрабанда продовольствия из Белоруссии в Россию Политика
NB!
03.02.17
Лукашенко обвинил Россию в нарушении межгосударственного договора о границе
МинскБелоруссия Союзное государство России и Белоруссии Политика
NB!
03.02.17
Сводка боев в Донбассе: После удара «Ураганом» в Донецке закрыли все школы
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.02.17
Яков РудьУкраина incognita: убийства
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.02.17
Скоропалительное бегство миссии ОБСЕ из Донецка попало на видео
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.02.17
Лукашенко: «Пора забывать об этих терминах — льготы, бесплатно»
МинскБелоруссия Экономический кризис в Белоруссии Экономика
NB!
03.02.17
В России может появиться общедоступная база педофилов
МоскваРоссия Убийства и жестокое обращение с детьми Общество
NB!
03.02.17
Кубань ищет инвесторов для платного тоннеля на трассе Майкоп – Туапсе
КраснодарРоссия Развитие автотранспортной инфраструктуры Экономика
NB!
03.02.17
«Рубль ещё верит в сказки»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
ещё главное