Питьевое озеро под Мурманском находится в опасности из-за сточных вод

Мурманск, , 17:55 — REGNUM Питьевое озеро рядом с городом Оленегорском в Мурманской области находится в опасности из-за сточных вод. К такому выводу, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, пришли в городской прокуратуре. Проверяющие выявили нарушения законодательства в деятельности МУП «Оленегорские тепловые сети» (МУП «ОТС»), обслуживающего местные системы водоотведения.

«Выявлен факт утечки сточных вод из канализационного колодца в лесном массиве в районе улицы Гвардейской в посёлке Высокий, — отметили в прокуратуре Мурманской области. — Места утечек сточных вод из канализационных колодцев располагаются вблизи озера Пермусозера, которое является источником питьевой воды».

По данным прокуратуры, предприятием «Оленегорские тепловые сети» не принимаются своевременные и достаточные меры для устранения и недопущения аварийных ситуаций, а значит, не обеспечивается соблюдение устанавливаемых законодательством требований к охране объектов окружающей среды.

Происходящее приводит к возникновению риска повышенного негативного воздействия на здоровье населения, считают в прокуратуре.

«По результатам проверки в адрес главы города Оленегорска внесено представление об устранении нарушений действующего законодательства, а также возбуждено 2 дела об административном правонарушении в отношении директора МУП «ОТС» и в отношении МУП «ОТС» в качестве юридического лица, за совершение административного правонарушения», — сообщили в ведомстве.

О загрязнении водных объектов в Мурманской области сообщалось и ранее. В частности, на качество питьевой воды осенью прошлого года стали жаловаться жители города Гаджиево.

В январе было установлено, что водоснабжение в населённом пункте Сафоново, который входит в ЗАТО Североморск, не соответствует требованиям санитарных правил и нормативов — цветная вода течёт из кранов северян с января 2015 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В городке мурманских военных продолжает течь цветная вода с избытком железа