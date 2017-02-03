В Калуге наградили победителей интеллектуальной игры «Битва разумов»

Калуга, , 17:42 — REGNUM Сегодня, 3 февраля, в Калуге состоялось награждение победителей областной интеллектуальной игры «Битва разумов». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги, интеллектуальная игра посвящена вопросам избирательного права, участие в ней принимали учащиеся средних школ.

С приветственным словом к победителям обратился заместитель председателя городской Думы Сергей Павлов. Он рассказал ребятам об истории калужской городской Думы, её структуре и основных направлениях деятельности, а также об особенностях избирательной системы Калуги.

«В 2015 году на выборах депутатов городской Думы впервые применялась смешанная избирательная система, — подчеркнул Сергей Павлов, — это сделало избирательный процесс более демократичным. Различные по своим политическим взглядам партии получили возможность войти в состав Думы, между депутатами от разных партий налажено тесное взаимодействие, все мы работаем на благо калужан».

О работе Молодёжной палаты говорил её председатель Михаил Соколов. Председатель комитета по правовому обеспечению местного самоуправления Александр Одиночников рассказал собравшимся о деятельности своего комитета, функционировании системы органов местного самоуправления и взаимодействии депутатов с территориальными общинами.

Школьники задали вопросы, касающиеся диалога между политическими партиями, взаимодействия депутатов с избирателями и органами исполнительной власти. Интересовало ребят и мнение народных избранников о перспективах развития города.

Депутатами калужского парламента планируется проводить подобные мероприятия с учащимися регулярно. Так, школьников ожидают встречи с председателями комитетов городской Думы.