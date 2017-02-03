Суд Детройта временно заморозил указ Трампа об ограничении въезда в США

Детройт, США, , 17:11 — REGNUM Окружной судья Детройта Виктория Робертс временно приостановила действие указа президента США Дональда Трампа о введении миграционных ограничений, сообщает 3 февраля Reuters.

Судья Робертс вынесла постановление в связи с иском, поданным в окружной суд США Восточного округа штата Мичиган, о введении бессрочного судебного запрета «на отказ во въезде в Соединенные Штаты для лиц, законно получивших вид на постоянное жительство, и владельцев действующей иммиграционной визы».

Иск направили представители организации Союз защиты гражданских свобод американцев арабского происхождения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, некоммерческая организация Американский союз гражданских свобод (ACLU) также направила иск в суд в связи с миграционными ограничениями, введенными Трампом.

В обращении ACLU говорится, что в связи с запретом мигранты из мусульманских стран, постоянно проживающие в США, не могут «становиться гражданами, постоянными жителями и обладателями статуса беженца». В указе Трампа не говорится об изменении статуса тех иммигрантов, которые уже живут в США.

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