Жители Крыма чаще всего страдают от болезней сердца и онкологии

Симферополь, , 17:05 — REGNUM В структуре заболеваний крымского населения сердечно-сосудистые заболевания находятся на первом месте. На втором — онкологические заболевания. Об этом на пресс-конференции в Симферополе сообщила заместитель главного врача Крымского республиканского онкологического клинического диспансера имени В.М. Ефетова Елена Чирова.

По словам главного внештатного специалиста-онколога министерства здравоохранения Крыма Сергея Морозова, в 2016 году в республике возросла выявляемость онкологических заболеваний: в 2015 году выявляли 369,8 случаев на 100 тысяч жителей, в 2016 — 414,8 случаев. Лидирует среди выявленных заболеваний рак кожи: в 2015 году — 15,3%, в 2016 — 14,8% от выявленных заболеваний раком.

Медики призвали крымчан регулярно проходить обследования для раннего выявления онкозаболеваний.