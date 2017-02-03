Выплаты для первенцев, зелёные зоны, регион-сад : обзор тамбовских СМИ

Тамбов, , 17:01 — REGNUM «Российская газета» сообщила о том, что Тамбовская областная дума приняла в первом чтении региональный закон о ежемесячном пособии молодым мамам, воспитывающих первенцев. Законопроект касается жительниц в возрасте до 25 лет, родивших первого ребенка. Пособие будет назначаться на детей, появившихся на свет в 2017—2019 годах после того, как им исполнится полтора года. До этого возраста матери получают пособие из федерального бюджета, а затем выплаты прекращаются. Депутаты решили поддержать тамбовских матерей и дальше, простимулировав таким образом рождаемость в регионе. Региональное пособие в 3 тыс. рублей будет выплачиваться ежемесячно вплоть до достижения ребенком трехлетнего возраста. Правда, как уточнил председатель облдумы Евгений Матушкин, ко второму чтению в законопроекте возможны изменения.

«Известия» проинформировали о появлении в Тамбовской области Общества спасения на воде. В него войдут все, кто обладает соответствующим опытом и хочет им поделиться, в том числе профессиональные спасатели и учителя физкультуры. В ближайшее время должен быть открыт специализированный учебный центр. Общество начнет работать примерно через месяц, когда будут улажены все юридические формальности.

«Коммерсант. Черноземье» написал о создании зеленых зон в регионе. В публикации уточняется, что после вступления в силу с 1 января 2017 года федерального закона о лесопарковых зеленых поясах в Тамбовской области хотят создать такие зеленые зоны вокруг областного центра и Мичуринска. Согласно международным рекомендациям, для комфортного проживания человека 10% территории региона должно относиться к особо охраняемым природным территориям. Пока в Тамбовской области этот показатель составляет 6%. Сейчас в регионе действуют четыре заказника — «Моршанский», «Польновский», «Хмелино-Кершинский», «Нижневоронинский», а также государственный природный заповедник «Воронинский».

»Комсомольская правда. Тамбов» сообщила об открытии в Тамбовской области современного комбикормового комплекса. Новый завод способен перерабатывать 12 тонн зерна в час. Крупное предприятие построила датская компания, которая продолжает развивать свиноферму. Раньше свинокомплекс закупал корма у других производителей. Сейчас производственная мощность построенного комбикормового завода превышает потребность предприятия в кормах в два раза, что позволит им расшириться. Вместимость построенных зернохранилищ составляет 20 тыс. тонн.

«Тамбовский курьер» рассказал о планах властей по превращению региона в цветущий сад. В этом году в рамках выделения субсидий на создание и развитие крестьянско-фермерских хозяйств в регионе готовы поддержать как минимум 10 начинающих садоводов. Для них планируют выделить около 53 млн рублей. Уже обозначены приоритетные направления — молочное и мясное скотоводство, садоводство. «Мы научились выращивать зерно, сахарную свеклу, подсолнечник. Теперь губернатор Александр Никитин ставит задачу — активно заняться садоводством, — говорит вице-губернатор Сергей Иванов. — И мы уже приступили к этой работе. Ищем инициативных людей и предлагаем им заняться садоводством с участием господдержки. Тем более мы имеем возможность направлять будущих садоводов на обучение в специализированный садоводческий центр».

Издание напоминает, что в рамках прошедшей встречи в Кремле президента Владимира Путина и главы администрации Тамбовской области Александра Никитина шла речь о создании в регионе Федерального научного центра имени И.В.Мичурина, который поможет решить проблемы с хранением и переработкой сельхозпродукции, в частности, ягодной и плодоводческой, сообщает администрация области. «Мы заявили о создании садового кластера с последующей переработкой плодово-ягодного сырья и рассчитываем стать одним из лидеров как регион по производству плодово-ягодной продукции и ее переработки», — отметил, в частности, губернатор.

«Тамбовская жизнь» рассказала о заинтересованности китайских ученых мичуринскими разработками в области биофотоники. Исследованиями Мичуринского ГАУ в области лазерного облучения сельскохозяйственных культур заинтересовались в департаменте по международным отношениям китайской провинции Хубэй. Официальный представитель департамента Чжу Юн побывал в наукограде с рабочим визитом. Встреча прошла на базе учебно-исследовательского тепличного комплекса Мичуринского государственного аграрного университета. Гостю из Китая устроили экскурсию по лабораториям биофотоники, биотехнологий, молекулярно-генетического анализа плодовых растений и другим.

«Коммерсант. Черноземье» опубликовал краткий отчет о доходах бюджета Тамбовской области, которых в 2016 году доходы выросли на 6%. В консолидированный бюджет поступило 51,5 млрд рублей — на 6% больше, чем годом ранее. Налоговые и неналоговые доходы составили 32 млрд рублей — на 10,8% больше, чем годом ранее. «В 2016 году бюджет развития достиг почти 6 млрд рублей, или 11,1% всех расходов консолидированного бюджета области», — подчеркнул господин Зубков. Основная часть инвестиционных ресурсов была направлена на объекты социальной сферы.

«Тамбовская жизнь» опубликовала материал о старте работы молодежного парламента Тамбовской области нового созыва. В публикации отмечается, что интерес активной тамбовской молодежи к работе в парламенте растет. В этом году на конкурс было подано 94 заявки, в том числе от представителей органов местного самоуправления, некоммерческих организаций, средних и высших учебных заведений, работающей молодежи. В итоге молодыми парламентариями были избраны 30 человек.

Газета напоминает, что предыдущий созыв молодежного парламента Тамбовской области вошел в десятку лучших парламентов России. Две законодательные инициативы юных парламентариев были одобрены областной думой: поправки в закон о тишине и запрете продажи энергетических слабоалкогольных напитков. Несколько предложений тамбовских законотворцев были внесены на рассмотрение в молодежный парламент при Государственной думе РФ. Также была активизирована работа по формированию молодежных парламентов в муниципалитетах. В настоящее время 18 местных парламентов функционируют в полную силу.

«Коммерсант. Черноземье» проинформировал о планах властей по строительству и реконструкции школ в регионах Черноземья. Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении в 2017 году 57 субъектам 25 млрд рублей субсидий на строительство и реконструкцию школ. Согласно документу, из этой суммы 2,4 млрд рублей должно прийтись на регионы Черноземья. Больше всего средств предполагается выделить Тамбовской области — 885,2 млн рублей.

«Известия» сообщили о том, что Тамбовская область получит 8,202 млн рублей на поддержку творческой деятельности местных театров. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. В текущем году субсидии в объеме 670 млн рублей распределены между бюджетами 56 субъектов РФ. Средства используют в качестве софинансирования расходных обязательств регионов, связанных с поддержкой творческой деятельности и укреплением материально-технической базы муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тыс. человек. Субсидии выделят в рамках госпрограммы «Развитие культуры и туризма» на 2013−2020 годы.

Помимо этого, порядка 911 тыс. рублей планируется выделить из бюджета Тамбовской области. В частности, на эти деньги отремонтируют два театра — Мичуринский драматический и Тамбовский молодежный, которые снабдят новым необходимым сценическим оборудованием.