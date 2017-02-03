Погорельцы из тюменского села не желают заезжать в резервное жилье

Следствие по уголовному делу, возбужденному по факту гибели двух детей на пожаре в селе Киево Тюменской области, продолжается

Киёво, Тюменская область, , 16:56 — REGNUM Слухи о брошенных на произвол судьбы погорельцах из села Киево Тюменской области не соответствуют действительности. Причины пожара устанавливаются, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Ялуторовского района.

Неделю назад, 27 января, в селе Киёво Тюменской области в одном из жилых домов произошел пожар, в котором погибли двое мальчиков — братья 2013 и 2015 годов рождения. По факту смерти малолетних детей следственными органами Следственного комитета РФ по Тюменской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

По предварительным данным, причиной пожара, в котором погибли дети, могло стать замыкание электрической проводки или неосторожное обращение с огнем. Следственные действия продолжаются, сообщили корреспонденту РЕ в СКР по Тюменской области.

В результате пожара восемь семей остались полностью без имущества и крова над головой. В некоторых СМИ появилась информация, что сгоревший дом нигде не числится по документам, то есть не существует. Люди не знают, куда податься, а власти не знают, как помочь.

В администрации Ялуторовского района, куда за разъяснениями обратился корреспондент ИА REGNUM, опровергают данные сообщения. По словам пресс-секретаря главы Ялуторовского района, через два часа после трагедии погорельцев собрали в сельской школе и разъяснили план дальнейших действий. Люди без жилья не остались — им было предложено жилье из резервного фонда. В самом населенном пункте такового не оказалось, поэтому было предложено жилье в других деревнях и селах района. Пока желающих на проживание в маневренном фонде не оказалось. Люди поясняют свой отказ отдаленностью от места работы и детского сада. Все предпочли проживание у родственников или знакомых.

Сам сгоревший дом 20 лет назад принадлежал совхозу «Газовик». Это было общежитие. Комнаты приватизировали сами жильцы. Они же заключали договоры на коммунальные услуги. Причем в сгоревшем доме проживала лишь половина собственников, остальная половина комнаты сдавала. Слухи о том, что дом нигде не числился — недостоверны.

Нуждающимся до сих пор предоставляется трехразовое горячее питание в школе. Данной поддержкой воспользовалась одна семья. Был организован сбор сбор вещей. Люди обуты, одеты, дети снабжены школьными принадлежностями. Материальная помощь оказана. Каждая семья получила от администрации поселения по 10 тыс. рублей, а из областного бюджета — по 50 тыс. .