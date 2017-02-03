В Петербурге попробуют избавиться от «шанхаев» у метро

Санкт-Петербург, , 16:25 — REGNUM Городские чиновники в Петербурге решили усилить борьбу с незаконной торговлей у станций метрополитена. В депутатском корпусе недоработанная инициатива была встречена прохладно, передает 3 февраля корреспондент ИА REGNUM.

Законопроект, внесенный губернатором Георгием Полтавченко, предлагает внести поправки в городской закон «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге». С помощью этих поправок Государственная инспекция по недвижимости собирается предупреждать незаконное «использование земель на территории Петербурга» через составление административных протоколов.

Смольный полагает, что это поможет бороться с «участившимися случаями размещения нестационарных торговых объектов, в том числе автолавок», в частности, у станций метро.

Документ поддержали сегодня на заседании комитета по законодательству городского парламента, однако сами депутаты раскритиковали его за туманность формулировок и общую, как они предполагают, неэффективность.

Так, единоросс Алексей Цивилев заметил, что подобные нормы никоим образом не помогают бороться с незаконными торговцами, так как у большинства из них нет ни ларьков, ни других стационарных объектов, у многих из них нет разрешений на такую деятельность и они «профессионально платят штрафы в 2−5 тысяч рублей раз в неделю, продолжая торговать».

«Пока не будет введена норма убрать сам лоток в случае обнаружения, ничего не изменится, даже повышение штрафа ни к чему не приведет. Мы за ликвидацию «шанхая» у метро, всегда приветствуем, но эти изменения — «плацебо», и не надо обманывать себя и горожан, будто что-то делается», — сказал Цивилев.

По его словам, на его родной станции метро «Ленинский проспект» процветает лоточная торговля нижним бельем, варежками, шапками, квасом и «всякой разной санкционной продукцией». «Незаконная торговля развивается как вектор, город не получает доходов от нее, сами торговцы тоже на птичьих правах. При этом давайте не трогать бабушек с петрушкой, а только профессиональных лоточников», — уточнил депутат.

Представитель губернатора в Заксобрании Юрий Шестериков согласился, что проблема незаконной уличной торговли серьезна и пообещал, что Смольный будет трудиться над ее решением. В парламенте же решено создать рабочую группу, чтобы с помощью юристов довести до ума имеющийся документ.

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Напомним, активный снос стационарных палаток в Петербурге начался еще в февраля 2016 года с окраинных районов. Осенью губернатор Георгий Полтавченко сообщил о намерении снести все незаконные торговые точки в городе. Наиболее заметной стала акция в центре северной столицы, когда около 60 павильонов были снесены на Сенной площади.

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