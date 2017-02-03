Пятница, 03 Февраля 2017 года
17:48:47 МСК

В Петербурге попробуют избавиться от «шанхаев» у метро

Общество
Государственная инспекция по недвижимости попросила у депутатов полномочия составлять протоколы

Санкт-Петербург, 3 февраля 2017, 16:25 — REGNUM  Городские чиновники в Петербурге решили усилить борьбу с незаконной торговлей у станций метрополитена. В депутатском корпусе недоработанная инициатива была встречена прохладно, передает 3 февраля корреспондент ИА REGNUM.

Законопроект, внесенный губернатором Георгием Полтавченко, предлагает внести поправки в городской закон «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге». С помощью этих поправок Государственная инспекция по недвижимости собирается предупреждать незаконное «использование земель на территории Петербурга» через составление административных протоколов.

Смольный полагает, что это поможет бороться с «участившимися случаями размещения нестационарных торговых объектов, в том числе автолавок», в частности, у станций метро.

Документ поддержали сегодня на заседании комитета по законодательству городского парламента, однако сами депутаты раскритиковали его за туманность формулировок и общую, как они предполагают, неэффективность.

Так, единоросс Алексей Цивилев заметил, что подобные нормы никоим образом не помогают бороться с незаконными торговцами, так как у большинства из них нет ни ларьков, ни других стационарных объектов, у многих из них нет разрешений на такую деятельность и они «профессионально платят штрафы в 2−5 тысяч рублей раз в неделю, продолжая торговать».

«Пока не будет введена норма убрать сам лоток в случае обнаружения, ничего не изменится, даже повышение штрафа ни к чему не приведет. Мы за ликвидацию «шанхая» у метро, всегда приветствуем, но эти изменения — «плацебо», и не надо обманывать себя и горожан, будто что-то делается», — сказал Цивилев.

По его словам, на его родной станции метро «Ленинский проспект» процветает лоточная торговля нижним бельем, варежками, шапками, квасом и «всякой разной санкционной продукцией». «Незаконная торговля развивается как вектор, город не получает доходов от нее, сами торговцы тоже на птичьих правах. При этом давайте не трогать бабушек с петрушкой, а только профессиональных лоточников», — уточнил депутат.

Представитель губернатора в Заксобрании Юрий Шестериков согласился, что проблема незаконной уличной торговли серьезна и пообещал, что Смольный будет трудиться над ее решением. В парламенте же решено создать рабочую группу, чтобы с помощью юристов довести до ума имеющийся документ.

Читайте также: Злой дух коммерции с Сенной площади изгонят культурой

Напомним, активный снос стационарных палаток в Петербурге начался еще в февраля 2016 года с окраинных районов. Осенью губернатор Георгий Полтавченко сообщил о намерении снести все незаконные торговые точки в городе. Наиболее заметной стала акция в центре северной столицы, когда около 60 павильонов были снесены на Сенной площади.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Петербурга утвердили требования к внешнему виду киосков и скамеек

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Снос торговых павильонов
Главное сегодня
NB!
03.02.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMКлиенты Приватбанка массово переходят в российские банки на Украине: обзор
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
03.02.17
Киев готовит встречу Порошенко с Трампом и ввод в Донбасс «голубых касок»
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.02.17
Сергей Лавров и Делси Родригес 6 февраля проведут переговоры в Москве
МоскваРоссия Отношения России и Венесуэлы Политика
NB!
03.02.17
Музею в парке — нет! Махачкалинцы не дали начать стройку
МахачкалаРоссия Незаконное строительство и самозахваты земель Общество
NB!
03.02.17
В феврале на Украине могут остановиться все ТЭС и ТЭЦ из-за блокады ДНР
КиевУкраина Гражданская война на Украине Экономика
NB!
03.02.17
Ждет ли Бразилию новый импичмент?
БразилиаБразилия Бразилия: импичмент президента и его последствия Политика
NB!
03.02.17
«Газпром» торопится построить Nord Stream-2 ради преимущества перед Киевом»
МоскваРоссия Северо-Европейский газопровод (Nord Stream) Экономика
NB!
03.02.17
Сергей БеловThe National Interest: Является ли Россия угрозой для США?
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
03.02.17
Трамп решил вооружить курдов на севере Сирии
ВашингтонСША Курдистан Политика
NB!
03.02.17
Сергей Гуркин«Блицкриг майдана»: золотые пули и завозной народ
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.02.17
Лукашенко поручил возбудить уголовное дело против главы Россельхознадзора
МинскБелоруссия Контрабанда продовольствия из Белоруссии в Россию Политика
NB!
03.02.17
Лукашенко обвинил Россию в нарушении межгосударственного договора о границе
МинскБелоруссия Союзное государство России и Белоруссии Политика
NB!
03.02.17
Яков РудьУкраина incognita: убийства
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.02.17
Скоропалительное бегство миссии ОБСЕ из Донецка попало на видео
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.02.17
СКР возбудил уголовное дело по факту гибели населения Донецка
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.02.17
Лукашенко: «Пора забывать об этих терминах — льготы, бесплатно»
МинскБелоруссия Экономический кризис в Белоруссии Экономика
NB!
03.02.17
В России может появиться общедоступная база педофилов
МоскваРоссия Убийства и жестокое обращение с детьми Общество
NB!
03.02.17
Кубань ищет инвесторов для платного тоннеля на трассе Майкоп – Туапсе
КраснодарРоссия Развитие автотранспортной инфраструктуры Экономика
NB!
03.02.17
Не ради искусства: МИД РФ рассчитывает на «выстрел» миссии ОБСЕ на Украине
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.02.17
Станислав ТарасовСША пытаются разорвать альянс России, Ирана и Турции
МоскваРоссия Противостояние Ирана и США Политика
NB!
03.02.17
Граждане РФ категорически против наркотиков, но не прочь ругнуться матом
МоскваРоссия Наркомания, наркоторговля и борьба с ними Общество
NB!
03.02.17
Италия: «Белоруссия ссорится с Россией и смотрит в сторону Китая»
РимИталия Белорусско-китайские отношения Политика
ещё главное