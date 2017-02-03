Вырубка парка, страсти по «утюгу» и налог на грибы: обзор владимирских СМИ

Владимир, , 16:05 — REGNUM Вырубка парка Счастливых во Владимире, дискуссии вокруг здания в областном центре, которое было построено самовольно и получило название «утюг», реакция губернатора на приписанное ей предложение взимать налог на грибы и ягоды и другие темы, поднимавшиеся в СМИ Владимирской области с 30 января по 3 февраля, — в обзоре ИА REGNUM.

Сносить — не сносить

30 января в средствах массовой информации нашла продолжение тема сноса незаконно построенного здания на пересечении улиц Горького и Мира во Владимире. Портал «ПроВладимир» сообщил, что суд утвердил мировое соглашение между администрацией города и застройщиком ООО «СРеЗ». Таким образом, администрация отказалась от требования снести здание взамен на помещения, которые займут молодежные организации. А компания решила не требовать с мэрии денег за постройку здания. Кроме того, за узаконивание постройки выступили в инспекции Госстройнадзора.

При этом начальник инспекции по охране объектов культурного наследия Евгений Гранкин выступает за снос «утюга». «Я докладывал еще при бывшем губернаторе и сказал: «Сносить». Иногда инспекции предлагают мировое соглашение, а я не соглашаюсь. Это получается коррупциогенная составляющая. Сносить, не надо было строить без разрешительной документации. Никакой разрешительной документации нет. Некоторые начинают обижаться на меня, а я говорю сносить, сносить. Надо сносить. Мое мнение — сносить», — цитирует издание Евгения Гранкина.

В Собинском районе области кипят страсти вокруг другого здания: региональные депутаты предлагают лишить статуса объекта культурного наследия Хитровку — рабочие казармы, построенные еще до революции. Как сообщила 1 февраля газета «Призыв», такое решение предлагают принять якобы для того, чтобы сделать ремонт в коридорах.

«Лишить собинские казармы престижного статуса необходимо по банальной причине: тот мешает привести в порядок «коридоры» в силу целого ряда ограничений, накладываемых на работу с объектами культурного наследия. Любая попытка сделать хотя бы минимальный ремонт наталкивается на необходимость разработки проекта, приглашения специализированных компаний и т.п. Затраты — огромные, для местного бюджета непосильные», — пишет издание.

Сейчас в квартирах в казармах живут люди, которых необходимо расселить, так как здания признаны не только культурным достоянием, но и аварийным жильем.

Прощай, парк!

Если лишение казарм культурного статуса вряд ли взбудоражит жителей, то следующая тема, на которую написали владимирские СМИ, уже получила резонанс. Речь идет о вырубке парка Счастливых во Владимире. Как написала газета «Владимирские ведомости», компания ООО «Владавторесурс» обнародовала планы работ по застройке территории бывшего рынка «Факел». В плане построить 18-этажный дом, «отхватив» еще больший кусок парка.

По данным издания, территория парка начала уменьшаться еще четыре года назад. Тогда из 10 га 3,4 га были отданы под застройку. Сейчас без шума забирают остальное.

«Стройплощадка выдвинулась далеко за пределы отведенной под застройку территории и распространилась на зону Р-1 со всеми вытекающими последствиями. В правилах землепользования и застройки территория все еще числится озелененной зоной общего пользования, а на деле она уже и не озелененная (деревьев там не осталось), и не общего пользования (доступ туда преграждает строительный забор)», — сообщают журналисты.

Другая часть парка сильно пострадала при организации подъезда к стройке. А затем мэрия выдала разрешение еще и на строительство парковки — тоже за счет зеленой зоны. Но при этом в правилах застройки эти участки все еще входят в озелененную территорию. В результате от парка в 10 га, уточняется в публикации, останется всего 5 га, что может считать только небольшим сквером.

Про грибы, вранье и выборы

Кроме того, на неделе продолжилось обсуждение темы введения налога на грибы и ягоды, который, по данным некоторых СМИ, предложила губернатор Владимирской области Светлана Орлова. Позже администрация области опровергла эту информации, сообщив, что журналисты не так поняли главу региона, которая на самом деле говорила о необходимости возрождать грибоварни — центры по закупке у населения грибов и ягод и их последующей переработке. Как сообщила «Зебра ТВ» 3 февраля, эту тему Светлана Орлова сама вновь подняла на встрече с лидерами молодежных организаций. Глава региона попросила молодых общественников разоблачать сплетников в интернете.

«Вы сейчас более активно пропагандируйте область в сетях, рассказывайте, что вам понравилось, что изменилось, где вы побывали, какие исторические вещи новые вы увидели, как вы их соизмеряете, что вы своим друзьям показали… Но умейте тоже давать отпор, защищайте свою малую Родину. Тем более, что вы знаете, когда выборы, то много вранья, что ты столько про себя узнаёшь и думаешь: «Неужели это ты?», — цитирует главу региона издание.

Снова про ОДН

«Комсомольская правда во Владимире» сообщила о том, что в области каждую неделю 30 домов решаются перейти от одной управляющей компании к другой. Ссылаясь на областную жилищную инспекцию, издание рассказало, что причиной часто становится рост тарифов и рост платы за ОДН.

Продолжая тему ЖКХ, 3 февраля издание написало о том, что владимирцы получат перерасчет платы за ОДН за январь 2017 года. Это связано с тем, что общедомовые нужды в январе стали оплачиваться по нормативу и перешли в квитанцию за техобслуживание. Кроме того, в департамент цен и тарифов сейчас предлагают расширить норматив по ОДН. Если раньше он состоял только из двух категорий — дома с лифтом и без, то сейчас таких категорий станет больше, что урежет возможности УК выставлять нормативы, как им захочется.